Herzogin Meghan ohne Verlobungsring zurück in Nottingham

Herzogin Meghan (45) und Prinz Harry (42) haben sich am Donnerstag gemeinsam in Nottingham blicken lassen – und ein Detail sorgte dabei sofort für Aufsehen. An Meghans Hand fehlte der Verlobungsring, den ihr Mann ihr 2017 überreicht hatte. Das berichtet unter anderem die Daily Mail. Es war der erste gemeinsame Auftritt der Sussexes, seit sie ihren Lebensmittelpunkt wieder nach Großbritannien verlegt hatten. Zuletzt war Meghan im Februar 2026 bei einem NBA-Spiel in Kalifornien mit dem besonderen Schmuckstück gesehen worden. Mehr als 100 Fans warteten auf das Paar, überreichten Blumen und Luftballons und machten Selfies mit den beiden. Die Stadt ist für Meghan und Harry eng mit ihrer Liebesgeschichte verbunden: Dort absolvierten sie 2017 nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung ihren ersten gemeinsamen Rundgang. "Es ist toll, wieder da zu sein", erklärte die Herzogin bei ihrer Rückkehr.

Ganz ohne Schmuck zeigte sich Meghan allerdings nicht. An ihrer Hand waren sowohl ihr Ehering als auch ein zusätzlicher goldener Ring zu sehen. Außerdem trug sie einen mit Diamanten verzierten Oura-Fitnesstracker. Am Handgelenk blitzte zudem die Cartier-Uhr von Prinzessin Diana (†36) hervor, die Meghan nach ihrer Hochzeit mit Harry erhalten haben soll. Den fehlenden Verlobungsring hatte Harry einst bei Cleave & Company anfertigen lassen. Darin wurden auch Diamanten aus einem Armband seiner verstorbenen Mutter Diana verarbeitet. Seit dem Heiratsantrag wurde der Ring offenbar mehrfach umgearbeitet. Schon 2023 hatte Meghan ihn bei einigen Auftritten nicht getragen. Medienberichten zufolge musste damals ein loser Stein repariert werden. Warum Meghan ihn diesmal zu Hause ließ, ist nicht bekannt. Abseits des auffälligen Schmuckdetails besuchten die Sussexes drei gemeinnützige Einrichtungen. Auf dem Programm standen das Community Recording Studio, eine Lebensmittelausgabe und verschiedene Projekte für Kinder und Familien.

Der Termin markierte für Meghan den ersten gemeinsamen Auftritt mit ihrem Mann, seit die Familie ihren Lebensmittelpunkt Ende August wieder nach Großbritannien verlegt hat. Harry hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrere Verpflichtungen in seiner alten Heimat wahrgenommen. Seine Frau war dabei zunächst nicht öffentlich an seiner Seite aufgetreten. Der Auftakt ihres Besuchs fand im Community Recording Studio statt. Harry ist der Einrichtung, die sich für von Gewalt betroffene Jugendliche engagiert, bereits seit Jahren verbunden. Meghan sollte dort außerdem an einem Schauspielworkshop teilnehmen. Auch während des Rundgangs wirkten die beiden vertraut: Harry legte mehrfach schützend einen Arm um seine Frau, während das Paar für Fotos posierte und mit den Wartenden ins Gespräch kam.

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prinz Harry besuchen das Himmah Hub in Nottingham

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, besucht den Himmah Hub in Nottingham

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham