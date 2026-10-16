Hochzeit: Diesen Sommerhaus-Star lädt Giovanni nicht ein

Giovanni Weisheit und Vanessa Neigert (34) planen ihre Hochzeit – und bei der Gästeliste scheint zumindest ein Name schon jetzt gestrichen zu sein. Bei der Premiere von Der Promihof sprach das verlobte Paar mit Promiflash über die anstehende Feier. Dabei machte der Sänger deutlich, dass sein ehemaliger Mitbewohner aus Das Sommerhaus der Stars Alexander Molz (31) wohl keine Einladung in seinem Briefkasten finden wird. Einen Namen sprach Giovanni zunächst zwar nicht direkt aus, doch seine Anspielung fiel ziemlich eindeutig aus: "Kennst du 'Venga-Venga', das Sprichwort? Da kannst du dir wohl denken, wer damit gemeint ist." Dahinter steckt ein Streit zwischen Giovanni und Alexander, bei dem ausgerechnet das spanische Wort "Venga" für Ärger gesorgt hatte. Somit dürfte klar sein, wen der Musiker bei seiner Hochzeit lieber nicht dabeihaben möchte. Seine Verlobte scheint bei der Auswahl der Gäste allerdings deutlich weniger streng zu sein.

Ganz einig sind sich die beiden Turteltauben bei der Gästeliste allerdings noch nicht. Vanessa würde die früheren "Sommerhaus"-Mitbewohner nämlich grundsätzlich alle an ihrem großen Tag begrüßen. "Wir sind da ganz offen. Wer kommen will, der soll gerne kommen", betonte die Sängerin im Promiflash-Interview. Ihr Zukünftiger erinnerte daraufhin mit einem Augenzwinkern daran, dass auch er ein Wörtchen mitzureden hat – und kündigte an, die Einladungen lieber selbst in die Hand zu nehmen. Gegen einen Gast hätte Giovanni dabei definitiv nichts einzuwenden: "Also nicht Nico. Also da wären schon andere Kandidaten. Die würde ich eher jetzt nicht einladen anstatt Nico", stellte Giovanni klar. Mit seinem anschließenden Hinweis auf "Venga-Venga" lenkte er den Verdacht erneut auf Alexander. Ob Vanessa ihren Verlobten bei dieser Entscheidung noch umstimmen möchte, ließ sie in dem Gespräch offen.

Zwischen Giovanni und Alexander hatte es im "Sommerhaus" von Beginn an gekracht. Bereits am ersten Abend lieferten sich die beiden Männer einen hitzigen Schlagabtausch – Auslöser war das Wort "Venga". Dabei blieb es allerdings nicht: Später entbrannte ein weiterer Streit, den Mitbewohner Ferry Pall (32) mit einer Frage an Hati Suarez ins Rollen brachte. Im Mittelpunkt stand dabei die Bezeichnung "Monsieur Vogel", die Giovanni auf sich bezog. Daraufhin stellte der Sänger sowohl Hati als auch Alexander zur Rede. Die gemeinsame Zeit in der Realityshow war allerdings nicht nur zwischen den beiden Männern von Streit geprägt. Auch Hati und Anita Latifi (30) gerieten während der Dreharbeiten wiederholt aneinander. Die verschiedenen Auseinandersetzungen sorgten somit schon im "Sommerhaus" für reichlich dicke Luft.

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Imago Vanessa Neigert und Giovanni Weisheit bei der Schlagerparty im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, 30.08.2026

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Giovanni Weisheit und Vanessa Neigert im "Sommerhaus der Stars"