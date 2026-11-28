Nach dem vorzeitigen Aus von Kate Merlan (39) bei Der Promihof platzt ihrem Partner Jakub Merlan-Jarecki (31) der Kragen. Seine Frau hatte die Show aus gesundheitlichen Gründen verlassen müssen. Nun rechnet der Sportler in seiner Instagram-Story mit den verbliebenen Kandidaten und den zahlreichen Flirts im Format ab. Sein Urteil fällt dabei deutlich aus: "Matthias Mangiapane ist der Einzige, der da noch Qualität reinbringt, ansonsten ist das halt einfach, echt einfach Müll, ja. Das ist einfach nur noch der Bumshof." Seine Aussagen bleiben nicht ohne Folgen: Vanessa Brahimi reagiert bei Instagram prompt und weist den Eindruck zurück, sich durch TV-Formate zu schlafen. Vor laufenden Kameras sei sie noch nie intim geworden, mehr als Küsse habe es bei ihr nicht gegeben. Außerdem wirft die Reality-Darstellerin Jakub und Andrew Weiß Doppelmoral vor. Ihrer Ansicht nach würden die beiden ausschließlich sie für das Geschehen in der Show kritisieren, während die beteiligten Männer unbehelligt blieben.

Auslöser des Streits war ein Schlagabtausch zwischen Vanessa und Andrew. Nachdem die Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit ihn als langweilig bezeichnet hatte, konterte er, er müsse wenigstens nicht die Beine breitmachen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Jakub zeigte sich von dieser Antwort begeistert. Von Reality-TV-Kandidaten forderte er mehr Persönlichkeit statt ständig neuer Bettgeschichten. Vanessa wollte diese Vorwürfe jedoch nicht auf sich sitzen lassen. In ihrer Instagram-Story sowie in einem Kommentar unter einem Beitrag von Realitydings stellte sie klar: "Erste Lüge: Ich hatte noch NIE Intimitäten im TV/vor Kameras. Das Maximale waren Küsse. Also, wo habe ich meine Beine breitgemacht? Zweitens: Als erwachsene 'gestandene' Männer eine Frau zu slutshamen und dasselbe Verhalten von Männern wie Fabi, Kevin und Co. im selben Zug unkommentiert zu lassen, ist PEINLICH." Wie Vanessa weiter betont, sei sie bei "Der Promihof" überhaupt zum ersten Mal in einer TV-Show einem Mann nähergekommen. Doch auch dabei sei es lediglich bei Küssen geblieben. Ihr zentraler Vorwurf: Andrew und Jakub würden sie als Frau abwerten, während sie bei männlichen Kandidaten offenbar andere Maßstäbe anlegten. Schließlich hätten auch Kevin Njie und Fabian Hesdahl (29) in früheren Formaten Liebesgeschichten erlebt und seien dabei teilweise intim geworden.

Ausgangspunkt für Jakubs Rundumschlag war ein Kommentar eines Zuschauers. Darin wurde seine Treue zu Kate positiv Kevins Umgang mit seinem Kind und seiner Ex-Partnerin gegenübergestellt. Jakub stimmte dieser Einschätzung zu und betonte, dass er sich im Gegensatz zu vielen anderen Reality-TV-Teilnehmern nicht verstelle, nur um beim Publikum besser anzukommen. Doch auch Kevin bekam sein Fett weg: Jakub warf ihm vor, ein Versprechen gegenüber Andrew gebrochen und Vanessa schlecht behandelt zu haben. Vanessa wiederum konterte, Jakub habe monatelang in einem Teddybärkostüm für Aufmerksamkeit gesorgt. Zudem habe er die Versöhnung mit Kate nicht unmittelbar öffentlich gemacht. Auch Andrew äußerte sich zu den Vorwürfen. Auf Instagram erklärte er, ursprünglich wegen des Wettkampfs an der Show teilgenommen zu haben. Als Einzelkämpfer habe er sich gegen die vielen Paare allerdings nur schwer behaupten können. Das heutige Reality-TV werde seiner Ansicht nach vor allem von inszenierten Konflikten und schnellen Liebesgeschichten für die Kameras bestimmt.

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Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Realitystar

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RTLZWEI Vanessa Brahimi, "Der Promihof"-Teilnehmerin 2026

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