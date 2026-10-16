Jessica Zemer will Gigi im Forsthaus "in den A*sch blasen"

Wenn Jessica Zemer ihre Koffer für das Forsthaus Rampensau Germany packt, ist eines jetzt schon sicher: Ein Blatt vor den Mund nimmt der Realitystar keineswegs. Gemeinsam mit Lilli zieht sie in die vierte Staffel des Competition-Formats ein, nachdem sich das Duo das Ticket durch den Sieg bei "Die Realitystar Academy" gesichert hatte. Respekt vor der Konkurrenz in der Alpen-WG? Fehlanzeige. Stattdessen liebäugelte Jessica schon im Podcast "trashkurs" mit dem Einzug ehemaliger Dozenten der Academy, denen sie am liebsten "richtig in den A*sch blasen" würde. Und genau dieses Szenario wird nun Realität: Mit Gigi Birofio (27) zieht tatsächlich ein Dozent aus der Ausbildungsshow von Désirée Nick (70) als Mitstreiter in die Berghütte.

Dass Jessica und Lilli überhaupt als festes Team ins Rennen gehen, birgt ordentlich Zündstoff für das Hüttenleben. In der Academy standen sich die beiden noch als direkte Rivalinnen gegenüber und schenkten sich auf dem Weg ins Finale rein gar nichts. Seit der Krönung gab es jedoch kein persönliches Treffen mehr, was die Verbindung vor den Kameras auf eine harte Probe stellt. Dennoch beschwört Jessica vor der Kärntner Zwangsehe den eisernen Zusammenhalt. "Wir ziehen da als Team ein, es geht darum, dass wir als Team funktionieren müssen, wir sind keine Einzelkämpfer", stellte sie im Podcast klar.

In der neuen Staffel kämpfen insgesamt zehn prominente Zweiergespanne um den begehrten Titel. Neben dem Mädelsduo und dem Gespann um Ex-Academy-Dozent Gigi Birofio und seinen Kumpel Peris Grigoriadis mischen auch Unternehmerin Claudia Obert (65) und Theresia Fischer (34) sowie Filip Pavlovic (32) und Marco Cerullo (37) die Berghütte auf. Für die frisch gebackenen Akademie-Siegerinnen wird die rustikale Hütte somit zum ultimativen Härtetest unter Dauerbeobachtung. Lilli sieht dem Spektakel gelassen entgegen und betont im Podcast, nicht nur auf Drama zu hoffen, sondern auch auf ein paar "hotte Jungs".

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Collage: Joyn, RTL / Daniel Alvarez Collage: Jessica Zemer und Gigi Birofio

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Joyn/Marc Rehbeck Désirée Nick, Luigi Birofio und die "Die Realitystar Academy"-Schüler

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026