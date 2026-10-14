Cast der vierten "Forsthaus Rampensau"-Staffel steht fest

Die Besetzung für die vierte Staffel von Forsthaus Rampensau Germany steht fest: Zehn Duos und damit insgesamt 20 Realitystars ziehen 2026 in die rustikale Alpen-WG im österreichischen Kärnten, um sich dort den Titel der größten Rampensäue Deutschlands zu sichern. Für eine Überraschung sorgt dabei eine Paarung: Reality-TV-Ikone Claudia Obert (65) zieht gemeinsam mit der einstigen Germany's Next Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer (34) ein. Claudia selbst weiß offenbar noch gar nicht, dass sie mit Theresia ein Team bilden wird. Ebenfalls mit von der Partie sind Filip Pavlovic (32) und Marco Cerullo (37), die sich einst bei Bachelor in Paradise kennengelernt haben. Komplettiert wird das Feld unter anderem von Lilli und Jessica Zemer. Die beiden Newcomerinnen hatten sich ihre Wildcard für die Alpen-WG zuvor in der Castingshow "Realitystar Academy" erkämpft.

Darüber hinaus stehen weitere prominente Teams fest: Brenda Brinkmann (23) tritt mit ihrer Schwester Stella an, Gigi Birofio (27) bringt seinen Kindheitsfreund Peris Grigoriadis mit. Auch das Paar Marlisa Rudzio (37) und William Raab sowie die Dragqueens Katy Bähm (33) und Gino Bormann (38) sind dabei. Hinzu kommen Giuliano Lorenzo Hediger und sein Vater Paolo, die Podcast-Kolleginnen Laura Maria Lettgen (31) und Nadja Großmann sowie die Showbusiness-Veteranen Silva Gonzalez (47) und Stephen Dürr (52). Auf die Promipaare wartet hoch oben in den österreichischen Bergen alles andere als Luxus: Sie müssen unter einfachen Bedingungen miteinander auskommen, sich in Aufgaben beweisen und mit Konflikten, Intrigen und möglichen Rauswahlen innerhalb der Gruppe zurechtkommen. Das Ziel aller Duos ist dasselbe: möglichst lange im Forsthaus bleiben und sich am Ende den Rampensau-Titel 2026 sichern.

Vor zwei Tagen hatte Joyn die Fans noch bewusst im Dunkeln tappen lassen. Auf Instagram veröffentlichte der Streamingdienst mehrere Grafiken mit Teamnamen, aber ohne konkrete Personen. In den Kommentaren begann sofort das große Rätselraten, einige Vermutungen sammelten schnell Hunderte Likes. Offiziell bestätigt war damals noch niemand, klar war nur: Die neue Staffel sollte am 6. November auf Joyn starten. Besonders heiß diskutiert waren schon damals genau die Duos, die jetzt feststehen. Hinter "Team Realityhasen" tippten viele bereits auf Claudia und Theresia, bei "Team Bromance" fielen immer wieder die Namen Gigi und Peris. Auch bei "Team Herzensbrecher" wurde gerätselt, ob es Marco und Filip werden könnten, während Lilli und Jessica als "Team Reality-Küken" nahezu gesetzt galten. Jessica hatte sich sogar selbst in den Kommentaren zu Wort gemeldet und geschrieben: "Wer könnte das wohl sein?" Jetzt ist klar: Die Community lag mit vielen Spürnasentipps goldrichtig.

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

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Joyn "Forsthaus Rampensau Germany"

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Imago Marlisa Rudizo aka Mrs. Marlisa und William Raab

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