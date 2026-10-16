Mehr Folgen: "Bauer sucht Frau" wieder zweimal pro Woche

Die Landliebe geht in eine neue Runde: Am 9. November 2026 startet Bauer sucht Frau um 20:15 Uhr bei RTL in die mittlerweile 22. Staffel. Wie der Sender mitteilte, begleitet Moderatorin Inka Bause (57) erneut Landwirtinnen und Landwirte auf der Suche nach der großen Liebe. Insgesamt 15 Singles wagen sich diesmal vor die Kameras – 13 Bauern und zwei Bäuerinnen. Damit dürfen sich die Zuschauer auf zahlreiche neue Liebesgeschichten freuen. Auch in Sachen Umfang legt die Kuppelshow zu: Mit insgesamt 14 Folgen umfasst die neue Staffel so viele Ausgaben wie noch nie. Der Auftakt fällt entsprechend umfangreich aus, denn RTL zeigt das Format gleich zweimal in der ersten Woche. Bereits am 10. November 2026 läuft um 20:15 Uhr die zweite Folge. Mit dabei sind unter anderem der 30-jährige Andi und die 36-jährige Bäuerin Sarah.

Andi stammt aus Schwaben und betreibt seine Mutterkuhhaltung im Nebenerwerb. Auf seinem Hof leben 50 Charolais-Rinder und acht Zwergziegen. Darüber hinaus baut der Landwirt Kirschen, Äpfel und Birnen an. Sarah hingegen bewirtschaftet seit 2020 einen Bio-Hof in Mecklenburg-Vorpommern. Dort kümmert sie sich um den Anbau von Kartoffeln und Getreide und versorgt außerdem Rinder, Schweine, Hühner und Pferde. Wer mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten erfahren möchte, bekommt montags eine zusätzliche Gelegenheit dazu: Im Anschluss an die Datingshow zeigt RTL ab 22:30 Uhr "Ralf, der Bauernreporter". Darin besucht Ralf die Singles auf ihren Höfen und gewährt Einblicke in ihren Alltag abseits der Kuppelshow. Dabei stehen nicht nur ihre Interessen im Mittelpunkt, sondern auch ihre Vorstellungen und Wünsche mit Blick auf eine zukünftige Beziehung.

Andi ist seit mehr als einem Jahr Single und wünscht sich eine Partnerin, die seine aktive Lebensweise teilt. Der 1,83 Meter große Landwirt trainiert mehrmals pro Woche im Fitnessstudio, fährt im Sommer Motorrad und steht im Winter auf dem Snowboard. Bei seiner Traumfrau legt er besonderen Wert auf Ehrlichkeit, Offenheit und Unternehmungslust. "Für mich wäre es etwas Unbezahlbares, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich bedingungslos liebt", erklärte er laut RTL. Sarah hingegen ist bereits seit sechs Jahren allein. Bei der Suche nach einem Partner sind ihr vor allem Offenheit, Harmonie, gegenseitiger Respekt und eine positive Ausstrahlung wichtig. Ihre Freizeit verbringt die Bäuerin am liebsten beim Reiten, Kutschefahren oder in der Natur. Auch auf ihrem Hof spielt das Wohl der Tiere eine große Rolle. Sie setzt auf eine artgerechte Haltung mit viel Platz und erklärt: "Ich bin der Überzeugung, dass es den Tieren an der frischen Luft besser geht als im Stall."

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RTL / Pascal Bünning Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

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RTL / Stefan Gregorowius Mutterkuhhalter Andi, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

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RTL / Stefan Gregorowius Bio-Bäuerin Sarah, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin