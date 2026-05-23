Diese "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer suchen die große Liebe

RTL hat die ersten Kandidaten der neuen Bauer sucht Frau-Staffel vorgestellt – und darunter ist auch ein bekanntes Gesicht aus der Realitywelt: Tobias Pankow (41) nimmt an der 22. Staffel der Kuppelshow teil und hofft, auf seinem Hof im Ruppiner Land endlich die große Liebe zu finden. Moderatorin Inka Bause (57) stellt ihn und die anderen Single-Bauern am Pfingstmontag, dem 25. Mai, um 19.05 Uhr vor. Neben Tobias sind in dieser Staffel unter anderem auch der 67-jährige Hubertus aus dem Breisgau, der seit 14 Jahren single lebende Björn aus Hessen sowie die 22-jährige Pferdetrainerin Melina aus dem Ederbergland auf der Suche nach der großen Liebe. Auch Stefan, der in Oberfranken 20 Kamerunschafe hält und gläubiger Katholik ist, sucht Verbundenheit: "Ich bin nicht einsam oder habe Langeweile, es ist aber einfach schöner, die Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam durchs Leben zu gehen", erklärte er und fügte hinzu: "Meine Traumfrau soll mich so nehmen, wie ich bin – und darf mir auch gerne mal sagen, wo es langgeht."

In Kärnten hofft Benjamin, der Heidelbeeren anbaut, auf ein Happy End wie in seiner Familie: Seine Schwester fand bei Bauer sucht Frau International die große Liebe. Er wünscht sich eine naturverbundene Partnerin mit einem "süßen Lächeln". Ackerbauer Hubertus aus dem Breisgau, der mit seiner Tochter zusammenlebt, betont: "Ich bin einfach mit Leib und Seele Landwirt. Ich möchte keinen ruhigen Lebensabend, sondern diesen Abschnitt noch einmal mit Karacho erleben." Andi von der Schwäbischen Alb sehnt sich nach einer eigenen Familie: "Für mich wäre es etwas Unbezahlbares, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich bedingungslos liebt." Pferdetrainerin Melina aus Hessen weiß: "Ich wünsche mir eine Person, mit der ich mir meine Zukunft aufbauen kann." Und Björn aus dem Vogelsbergkreis hofft: "Ich wünsche mir eine bodenständige Frau mit Herz, die mein Haus wieder mit Leben füllt."

Dass Tobias bei "Bauer sucht Frau" mitmacht, überrascht nicht – er ist kein Unbekannter im TV-Geschäft. 2024 zog er gemeinsam mit seiner damaligen Freundin, der Designerin Sarah Kern (57), ins Sommerhaus der Stars. Die Beziehung der beiden hielt allerdings nicht. Seitdem ist der 41-Jährige wieder single. Nun wagt er mit der Kuppelshow einen neuen Anlauf auf der Suche nach seiner Traumfrau. "Ich wünsche mir meine Zukunft auf dem Hof, den ich so liebe, und dazu noch die fehlende Partnerin, mit der ich dann den nächsten Schritt gehen kann", verriet er dem Sender.

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RTL Die ersten "Bauer sucht Frau"-Kandidaten der 22. Staffel: Björn, Melina und Andi

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RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

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Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit

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