Nach Ehe-Aus: Matt Bellamy teilt Kussfoto mit Influencerin

Rund zwei Monate nach seinem Scheidungsantrag scheint Muse-Frontmann Matthew Bellamy (48) wieder verliebt zu sein. Auf Instagram teilte der Musiker eine Bildergalerie, die ihn beim leidenschaftlichen Kuss mit der Backinfluencerin und Unternehmerin AnneMarie Morin zeigt. Der romantische Schnappschuss versteckt sich zwar weiter hinten in der Reihe, dürfte aber für reichlich Gesprächsstoff sorgen. AnneMarie ist Gründerin des Cookieshops Cloud Cookie in Chicago – und genau dort scheint Matt inzwischen ebenfalls mit anzupacken. Auf den Aufnahmen ist der britische Sänger nicht nur an ihrer Seite zu sehen, sondern offenbar auch bei der Arbeit im Geschäft. Statt Gitarre und Mikrofon stehen für ihn Backschürze und Verkaufstheke auf dem Programm.

Dass Matt offenbar nicht nur privat, sondern auch beruflich bei seiner neuen Flamme mit anpackt, nahm der Muse-Frontmann mit Humor. Zu seiner Bildergalerie schrieb er augenzwinkernd: "Neuer Teilzeitjob" und fügte hinzu: "Der Chef ist ein harter Brocken." Auch AnneMarie gewährte ihren Followern bereits einen Einblick in ihr Glück. Zwei Tage vor Matts Beitrag veröffentlichte die Unternehmerin selbst eine Bilderreihe, die in seiner Heimat Devon in England entstanden ist. Auf einem Schnappschuss ist sie mutmaßlich zwischen seinen Musikinstrumenten zu sehen, auf einem weiteren scheint sie in seinen Armen zu liegen. AnneMarie folgen auf Instagram mehr als 280.000 Menschen.

Erst vor wenigen Monaten hatte Matt einen Schlussstrich unter seine Ehe gezogen. Am 12. August 2026 reichte der Musiker nach sieben gemeinsamen Ehejahren die Scheidung von Model Elle Evans (36) ein. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ vorliegen, führte er unüberbrückbare Differenzen als Trennungsgrund an. Zudem beantragte er das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Lovella und George. Elle kündigte jedoch an, sich dagegen zur Wehr zu setzen und ebenfalls um das Sorgerecht kämpfen zu wollen. Als Zeitpunkt der Trennung gab Matt den Sommer 2025 an. Kennengelernt hatten sich die beiden 2015, zwei Jahre später folgte die Verlobung, 2019 schließlich die Hochzeit. Aus einer früheren Beziehung mit Schauspielerin Kate Hudson (47) hat Matt außerdem einen Sohn namens Bingham Hawn Bellamy (15). Die beiden waren ebenfalls verlobt, trennten sich 2014 und kümmern sich seitdem gemeinsam um ihren Sohn.

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Instagram / mattbellamy Influencerin AnneMarie Morin und Matthew Bellamy, Oktober 2026

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Instagram / mattbellamy Matt Bellamy, Oktober 2026

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Instagram / elloelle Elle Evans, Matthew Bellamy und ihre Tochter Lovella