Nach Spekulationen: Matthew Bellamy bestätigt Trennung

Matthew Bellamy (48), Frontmann der Rockband Muse, hat nun erstmals öffentlich bestätigt, dass seine Ehe mit Elle Evans (36) gescheitert ist. Bereits im Februar 2026 hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass sich die beiden getrennt haben sollen – jetzt hat der Musiker gegenüber The I Paper das Schweigen gebrochen. Die Trennung sei dabei schon länger Realität: Das Paar lebt bereits seit dem vergangenen Jahr getrennt. Matthew beschreibt die Situation als schwer in Worte zu fassen und erklärt, dass es sich um Umstände handle, mit denen kaum jemand rechne.

"Weil es eine dieser Situationen ist, bei der etwas passiert ist, das die Menschen normalerweise nicht vermuten würden. Es war eine Reihe wirklich unerwarteter Umstände. Das ist die Art von Sache, auf die man im Leben wirklich nicht vorbereitet ist", schildert Matthew gegenüber The I Paper und erzählt: "Es hat mich aus der Bahn geworfen, und ich musste damit anfangen, mich um die Kinder zu kümmern und Stabilität zu Hause zu schaffen." Mitten in dieser schwierigen Phase entstand das neue Muse-Album "The Wow! Signal", das er als regelrechten Rettungsanker beschreibt. "Ich war genau in den Tiefen dieser lebensverändernden Erfahrung. Und es war einfach – boom. Es strömte nur aus mir heraus. Es war vielleicht das einfachste Album für mich, weil es eine solche Katharsis war. Es wurde für mich ein Lebensretter", heißt es.

Matthew und Elle lernten sich im Sommer 2015 kennen, verlobten sich im Dezember 2017 und heirateten schließlich im August 2019. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Tochter Lovella, die sechs Jahre alt ist, und Sohn George, der im Frühjahr 2024 zur Welt kam. Nach der Geburt von George hatte Elle auf Instagram von "neugeborener Glückseligkeit" geschwärmt und von einer Familie geschrieben, die sich in ihr neues Leben als Vierfamilie eingelebt hatte.

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Getty Images Matthew Bellamy und Elle Evans bei der amfAR Gala 2019

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Instagram / elloelle Matthew Bellamy mit Elle Evans und ihrem Sohn lächeln

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Instagram / elloelle Elle Evans, Matthew Bellamy und ihre Tochter Lovella