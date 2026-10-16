Quellen bestätigen: Billy Ray Cyrus & Liz haben sich verlobt

Billy Ray Cyrus (65) und Elizabeth Hurley (61) wollen offenbar vor den Traualtar treten. Mehr als ein Jahr nach dem Start ihrer Beziehung soll der Countrysänger der britischen Schauspielerin einen Heiratsantrag gemacht haben. Das berichtet Page Six und beruft sich dabei auf mehrere Quellen, die die Verlobung bestätigt haben sollen. Für Gesprächsstoff hatte zuvor bereits ein auffallend großer Diamantring gesorgt, den die Gossip Girl-Bekanntheit an ihrem linken Ringfinger trug. Eine offizielle Bestätigung der beiden steht bislang allerdings noch aus.

Der Ring, der nun als Verlobungsschmuck gehandelt wird, war auf Instagram-Aufnahmen aus Elizabeths Trailer am Set der Serie "The 'Burbs" zu sehen. Darauf posierte sie im Bademantel für Fotos hinter den Kulissen. Zunächst blieb offen, ob das Schmuckstück womöglich zu ihrer Rolle als Bev Fisher gehört. Billy Ray selbst heizte die Spekulationen zusätzlich an: Am Donnerstag setzte der Vater von Miley Cyrus (33) unter einen Instagram-Beitrag ein Ring-Emoji und spielte damit auf die gemeinsamen Zukunftspläne an. Elizabeths Sohn Damian reagierte darauf prompt mit einem feierlichen Emoji.

Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 2022 bei den Dreharbeiten zum Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise". Im Februar 2025 fanden sie dann wieder zueinander, seit Ostersonntag desselben Jahres zeigen sie ihre Liebe öffentlich. Auf den ersten Blick wirken der Musiker und das Model wie ein ungewöhnliches Gespann – doch das sieht Elizabeth anders. "Es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten, als man denken würde", stellte sie Anfang Oktober im Podcast "SheerLuxe" klar. Beide fühlen sich auf dem Land wohler als in der Stadt. Billys Farm in Tennessee erinnere sie an ihr eigenes Anwesen im englischen Gloucestershire, erklärte Elizabeth – deshalb fühle sich die Beziehung für sie ganz normal an.

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, Liebespaar

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Getty Images Damian Hurley, Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus bei den Olivier Awards 2026 in der Royal Albert Hall, London