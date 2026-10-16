Sommerhaus-Giovanni und Vanessa bald in Amazon-Film zu sehen

Vanessa Neigert (34) und Giovanni Weisheit sind bald abseits des aktuellen Reality-Terrains zu sehen: Das Paar, das zuletzt bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen war, übernimmt gemeinsam eine kleine Nebenrolle in dem Amazon-Film "My Way" von Alfons Wille. Die überraschenden Neuigkeiten machten die beiden bei der Premiere von Der Promihof gegenüber Promiflash öffentlich. "Wir spielen ja jetzt demnächst auch in einem Film mit: 'My Way'. Und genau da sind wir schon ganz voller Freude und gespannt", schwärmte die Sängerin. Zur Handlung hielten sie sich bedeckt. Fest steht bisher nur: Nach aktueller Planung soll der Film im kommenden Jahr bei Amazon Prime zu sehen sein.

Ganz unabhängig von ihrer Reality-Vergangenheit ist der Auftritt aber offenbar nicht. Giovanni deutete im Interview an, dass die Rolle inhaltlich an die gemeinsame Zeit in "Das Sommerhaus der Stars" anknüpft. "Es wird lustig, weil wir auch teils Kontext haben vom Sommerhaus. Also, wir wollen jetzt nicht so viel verraten, aber es soll auch das Thema ein bisschen sein", erklärte er und legte nach: "Alles, was im Sommerhaus mit uns passiert ist, wird auch in dem Film zu sehen sein. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant für alle Trash-Leute, die da draußen sich den Film anschauen wollen." Vanessa wurde beim Zeitplan dann doch noch etwas konkreter: "Und das fängt jetzt dann demnächst an, ab November geht's los mit den Dreharbeiten."

Vanessa und Giovanni waren zuletzt als Paar in "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Dort geriet der Sänger in einen heftigen Konflikt mit Hati Suarez und Alexander Molz (31). Trotz der Auseinandersetzung entwickelte er sich früh zum Publikumsliebling: In den sozialen Medien lobten viele Zuschauer vor allem seine ruhige Art im Umgang mit dem Streit. Mit "My Way" stehen Vanessa und Giovanni nun also erneut gemeinsam vor der Kamera. Dieses Mal allerdings nicht als Reality-TV-Paar in einem Haus voller streitlustiger Mitbewohner, sondern in einer Filmproduktion, die ausgerechnet Erlebnisse aus ihrer "Sommerhaus"-Zeit aufgreifen soll.

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Imago Vanessa Neigert und Giovanni Weisheit beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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RTL / Lena-Luise Grellert Sänger- und Künstlerpaar Giovanni Weisheit und Vanessa Neigert sind Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

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Instagram / vanessaneigert Vanessa Neigert und ihr Partner, Juni 2026