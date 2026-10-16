Statement zum Kim-Leyla-Drama: Jochen Bendel kriegt Hate

Jochen Bendel (58) steht derzeit heftig in der Kritik. Der Grund: Sein Auftritt in der Late-Night-Show von Promi Big Brother sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Dort fiel der Moderator Leyla Heiter (30) ins Wort, als diese Kim Virginia Grey (31) mit deutlichen Worten konfrontierte. Weil die Diskussion seiner Ansicht nach zu eskalieren drohte, griff Jochen ein. Anschließend erklärte er auf Instagram, warum er so gehandelt hatte – doch statt Zustimmung hagelte es Kritik. Zahlreiche Nutzer zeigen sich enttäuscht, einige reagieren sogar richtig sauer. Der Vorwurf: Jochen habe eine wichtige Diskussion im Keim erstickt und den eingeladenen Gästen kaum die Möglichkeit gegeben, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Auch seine Darstellung, Kim sei in der Sendung fertiggemacht worden, stößt bei vielen auf Widerspruch. Ihrer Meinung nach wurde die Reality-TV-Darstellerin lediglich mit ihren eigenen Aussagen konfrontiert. Besonders häufig wird dem Moderator vorgehalten: "Und warum lädt man Gäste ein, um sie dann am Reden zu hindern?"

Ein anderer Nutzer wirft dem Entertainer vor, sich erst nach dem öffentlichen Gegenwind im Netz zu Wort gemeldet zu haben: "Dein Statement hier kommt lediglich, weil die Leute dich und deine Moderation kritisieren, zu Recht übrigens!" Auch Jochens Schilderung, Kim habe sich mehreren Personen gleichzeitig stellen müssen, wird angezweifelt. Mike Heiter (34) habe sich kaum eingemischt, im Kern hätten also nur Leyla und Kim miteinander diskutiert, heißt es in mehreren Kommentaren. Ein ausführlicherer Kommentar erinnert daran, dass Kim ihre Geschichte "selbst öffentlich gemacht" habe und bei "Promi Big Brother" mit Gegenwind habe rechnen müssen – das Dazwischengehen sei deshalb "unglaublich enttäuschend" gewesen. Zudem stellt der Nutzer einen Zusammenhang zwischen dem Umgang mit Kim und einer möglichen eigenen Show für sie her.

Auslöser für die hitzige Diskussion war Leylas spöttisches Verhalten gegenüber der zuvor ausgeschiedenen Kim in der Late-Night-Ausgabe des Formats. Während der Auseinandersetzung lenkte Jochen das Gespräch mehrfach in eine andere Richtung. Seine Begründung: Die Stimmung drohte zu kippen und Kim stand gleich mehreren Gesprächspartnern gegenüber. Im Netz erklärte der Moderator anschließend, dass er kritische Fragen keineswegs grundsätzlich habe verhindern wollen. Vielmehr habe er als Gastgeber eine Grenze setzen müssen, damit sich nicht eine einzelne Person in einer ohnehin angespannten Gesprächsrunde gegen mehrere Beteiligte behaupten müsse. Ein Teil der Community sieht darin allerdings eine verpasste Gelegenheit: Kim habe von Sat.1 eine Plattform bekommen, doch kritische Nachfragen seien letztlich unterbunden worden, lautet die Kritik in einem weiteren Kommentar.

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Getty Images Jochen Bendel, Moderator

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Leyla Heiter bei der Eröffnung von Leylaland im Penny-Markt in Frankfurt am Main am 30.07.2026