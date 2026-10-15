Kim-Leyla-Drama: Jochen Bendel rechtfertigt sein Eingreifen

Bei Promi Big Brother sorgte ein hitziger Schlagabtausch für Aufsehen: In der Late-Night-Show gerieten die ausgeschiedene Kim Virginia Grey (31) und das Paar Leyla (30) und Mike Heiter (34) aneinander. Moderator Jochen Bendel (58) lenkte das Gespräch wiederholt auf andere Themen – eine Entscheidung, die für Gesprächsstoff sorgt. Auf Instagram erläutert Jochen nun ausführlich, weshalb er sich zum Eingreifen entschied. Aus seiner Sicht drohte die Situation zu kippen, weil sich mehrere Beteiligte einer einzelnen Person gegenübersahen. Als Gastgeber habe er deshalb eine klare Grenze ziehen müssen. "Mehrere Menschen gegen eine Person, da habe ich keinen Bock drauf", stellt er klar. Sein Eingreifen sei jedoch nicht als Versuch zu verstehen gewesen, kritische Fragen zu unterbinden. Vielmehr habe er verhindern wollen, dass sich in einem ohnehin schwierigen Gespräch eine Person allein gegen alle behaupten müsse.

Gleichzeitig liegt Jochen am Herzen, dass auch Leylas Sichtweise Gehör findet. Sie dürfe ihre Verletzung und Enttäuschung ebenso offen ansprechen wie ihre Vorwürfe. Auch ihre Perspektive müsse Raum bekommen und ernst genommen werden. Kim hingegen habe er in diesem Moment als stark belastet und völlig überfordert wahrgenommen. "Die kam aus zehn Tagen Isolation. Die wusste überhaupt nicht, was passiert war in der Zwischenzeit. Und die war komplett überfordert. Und da muss ich einspringen." Seine Haltung brachte der 58-Jährige auf Instagram mit einem klaren Satz auf den Punkt: "Niemand muss erst fehlerfrei sein, um respektvoll behandelt zu werden." Neben berechtigter Kritik brauche es vor allem Respekt, Mitgefühl und Empathie. Wer ohnehin schon mit dem Rücken zur Wand stehe, sollte weder im Netz noch im echten Leben zusätzlich angegriffen werden.

Auslöser der Debatte war Kims Ausscheiden bei "Promi Big Brother" an Tag neun. Direkt danach traf sie in der Late-Night-Show überraschend auf ihre langjährigen Rivalen Leyla und Mike. Die Stimmung war von Beginn an angespannt: Das Paar verlangte Antworten auf frühere Vorwürfe und forderte Kim auf, aus ihrer Sicht falsch dargestellte Geschichten richtigzustellen. Besonders Mike widersprach der Behauptung, Kim sei von ihm schwanger gewesen. Zudem stellte er klar, dass die beiden nie ein Paar gewesen seien. Kim reagierte darauf lediglich knapp. In seiner aktuellen Stellungnahme geht Jochen allerdings weniger auf die inhaltlichen Streitpunkte ein. Stattdessen erklärt er, warum er sich angesichts der unausgewogenen Gesprächssituation im Studio zum Eingreifen veranlasst sah.

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RTLZWEI Jochen Bendel, Moderator

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International