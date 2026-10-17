Achtung Selfie: Prinz William bekommt unerwartet Nachhilfe

Prinz William (44) hat sich am Rande der Earthshot-Preis-Veranstaltung "Cricket on the Mall" in London Zeit für die wartenden Royalfans genommen – und dabei auch selbst zum Handy gegriffen. Wie Hello! berichtet, reichte eine Zuschauerin dem Prinzen ihr Smartphone, damit er ein gemeinsames Selfie von ihnen beiden aufnehmen konnte. Mit der Aufnahmetechnik des Royals war die Frau allerdings offenbar noch nicht ganz zufrieden: Kurzerhand griff sie ein und schob Williams Arm ein Stück weiter nach oben, um einen besseren Kamerawinkel zu bekommen. William ließ sich von dieser direkten Hilfestellung nicht aus der Ruhe bringen. Weiterhin lächelnd hielt er das Handy in die nun korrigierte Position und drückte auf den Auslöser. So bekam die Royalanhängerin schließlich genau das gewünschte Erinnerungsfoto mit dem britischen Thronfolger.

Nachdem das Foto geglückt war, ging William zur nächsten Person in der Reihe weiter. Die sichtlich aufgeregte Frau unterhielt sich derweil noch mit dem Sicherheitspersonal des Prinzen. Solche nahbaren Begegnungen sind bei royalen Rundgängen längst keine Seltenheit mehr: Während die Mitglieder der Königsfamilie früher meist Abstand hielten und den Menschen lediglich zuwinkten, lassen sich William und Prinzessin Kate (44) heute auf Selfies, Umarmungen und sogar FaceTime-Videos ein. Nicht alle Royals sind davon allerdings begeistert. Als Prinz Harry (42) von einem jungen Fan am Australian War Memorial in Canberra um ein Selfie gebeten wurde, entgegnete er laut Hello!: "Nein, ich hasse Selfies. Im Ernst, du musst dir das abgewöhnen. Ich weiß, du bist jung, aber Selfies sind schlecht. Mach einfach ein normales Foto!" Auch Queen Elizabeth II. (†96) soll die vielen Aufnahmen als "irritierend" und "seltsam" empfunden haben. Gegenüber dem damaligen US-Botschafter Matthew Barzun sagte sie laut Tatler: "Ich vermisse den Augenkontakt."

Der Selfiemoment ereignete sich bei einem sportlichen Termin: Für "Cricket on the Mall" wurde die berühmte Prachtstraße vor dem Buckingham-Palast kurzerhand in ein Cricketfeld verwandelt. William erschien leger in Hemd und Pullover und versuchte sich bei der Gelegenheit auch selbst am Schlag. Dabei meisterte der dreifache Vater mehrere sanfte Würfe und zeigte sich vor dem royalen Wahrzeichen von seiner sportlichen Seite. Unterstützung bekam er von echten Größen des Sports: Unter den Teilnehmern waren unter anderem Brian Lara, Sourav Ganguly und der englische Nationalspieler Joe Root. Der Termin war Teil seines Engagements für den Earthshot-Preis, mit dem Projekte und Ideen zum Schutz der Umwelt ausgezeichnet und gefördert werden. Diesmal verband der Royal die Initiative mit Cricket – und nahm sich neben seinem Einsatz auf dem Feld auch Zeit für die wartenden Zuschauer.

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Getty Images Prinz William posiert bei Earthshots "Cricket On The Mall" in London

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Getty Images Prinz William reagiert auf einen Schlag bei Earthshots "Cricket On The Mall" in London, 13. Oktober 2026

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Getty Images Prinze William spielt Cricket bei Earthshots "Cricket On The Mall" in London