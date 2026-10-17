Amira Aly stellt klar: Darum bleibt Christian meist privat

Amira Aly (34) und Christian Düren (36) stehen beide vor der Kamera – gemeinsam sieht man sie allerdings fast nie. Warum das so ist, erklärte die hochschwangere Moderatorin nun in einer neuen Folge ihres Podcasts "Amira + 1". Dort beantwortete sie die Hörerfrage "Warum sieht man Christian nie?" ganz unkompliziert: "Christian ist auch bei Instagram einfach total inaktiv – also, der postet ja auch nichts von sich. Wir genießen unsere Beziehung zu Hause", stellte sie klar und ergänzte: "Er mag diese Zurschaustellung nicht, er mag das einfach nicht – das ist jedem selbst überlassen." Obwohl beide in der Öffentlichkeit stehen und seit rund drei Jahren ein Paar sind, halten sie ihr gemeinsames Leben in Köln daher weitgehend aus dem Rampenlicht heraus.

Die Erwartung, dass Prominente ihre Liebe im Netz präsentieren müssten, sieht Amira generell kritisch. "Ich finde es auch einfach schwierig, von jedem zu erwarten, dass er sich zeigen soll und dass man die Liebe zeigen soll und dass man seinen Alltag zusammen zeigen soll. Ich habe das schon ganz früh akzeptiert", betonte sie im Podcast. Ihr eigener Instagram-Account solle sich ohnehin um sie und ihre Themen drehen. Einen weiteren, deutlich amüsanteren Grund für die wenigen Pärchenfotos lieferte die Moderatorin gleich mit: Christian sei bei Aufnahmen "viel, viel, viel, viel pingeliger" als sie. "Bis wir da mal ein Foto haben, wo er sich drauf gefällt, dauert das auch ewig, und bis dahin habe ich schon aufgegeben", erzählte die Moderatorin scherzhaft. Eine seltene öffentliche Ausnahme gab es 2025, als die beiden gemeinsam die ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" moderierten.

Konsequent bleiben die beiden auch beim Namen ihrer Tochter: Der steht laut Amira längst fest und wird innerhalb der Familie bereits benutzt – nach außen dringen soll er aber nicht. Damit bleibt Amira ihrer bisherigen Linie treu: Schon die Namen und das Privatleben ihrer beiden Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher (48) hält sie konsequent aus den sozialen Netzwerken heraus. Aktuell ist die Moderatorin im neunten Monat schwanger. Das Mädchen ist das erste gemeinsame Kind von Amira und Christian. Ganz verschlossen gibt sich die Moderatorin indessen nicht: An persönlichen Themen lässt Amira ihre Fans auf Instagram und in ihrem Podcast durchaus regelmäßig teilhaben. Wenn es aber um ihre Beziehung und die Kinder geht, ziehen sie und Christian eine klare Grenze.

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026

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ProSieben, Joyn Amira Aly und Christian Düren als Moderatoren bei "Deutschlands dümmster Promi"

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