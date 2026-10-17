Badewannenp*sser: Bert Wollersheim ätzt gegen Prinz Frédéric

Bert Wollersheim (75) hat bei der Premiere der Realityshow Der Promihof für klare Worte gesorgt. Im Gespräch mit Promiflash ging es eigentlich um seine eigene TV-Zukunft – und um den Hinweis, dass der noch ältere Prinz Frédéric von Anhalt (83) zuletzt bei Kampf der Realitystars vor der Kamera stand. Der Vergleich kommt bei Bert überhaupt nicht gut an. "Also mit dem möchte ich gar nicht verglichen werden. Mit diesem ...", schimpft der Unternehmer im Gespräch mit Promiflash und bricht seinen Satz zunächst ab. Als daraufhin die Frage aufkommt, ob zwischen den beiden Männern etwa Ärger herrsche, wird Bert noch deutlicher. Er lässt an dem Prinzen kein gutes Haar und feuert eine heftige Beleidigung ab: "Nee, das ist ein widerlicher Typ, ist das. Nein, der Badewannenpisser. Der hat seinen Ruf dadurch." Von kollegialer Verbundenheit unter Realitystars war in diesem Moment also nichts zu spüren.

Mit der deftigen Beschimpfung spielte Bert auf einen Skandal an, der sich am 31. Januar 2005 in der ProSieben-Show "Die Burg – Prominent im Kettenhemd" ereignete. Frédéric urinierte damals in das Badewasser seiner Mitstreiterin Kader Loth (53). Für Bert ist dieser Vorfall offenbar bis heute unvergessen. Gegenüber Promiflash fasst er seine Sicht darauf knapp zusammen: "Er hat doch in die allgemeine Badewanne reingepinkelt. Also ekelhaft." Die Szene hatte seinerzeit ein handfestes Nachspiel: Als Kader von der Aktion erfuhr, schmierte sie dem Adeligen aus Wut Marmelade ins Gesicht. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Kandidaten. Der Streit hatte für Kader ernste Folgen: Sie erlitt ein blaues Auge und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Vorfall sorgte damals auch über die Sendung hinaus für Aufsehen und hängt Frédéric aus Berts Sicht noch immer nach.

Auch zwischen Bert und Frédéric selbst krachte es bereits vor einigen Jahren – und zwar ausgerechnet wegen Greta Thunberg (23). Bert hatte gesagt, Greta solle altersgerecht spielen gehen. Darauf habe Frédéric laut seiner Schilderung mit den Worten "Was will dieser Typ da?" reagiert. Bert ließ das nicht auf sich sitzen und konterte: "Was willst du denn? Du, du Erbschleicher?" Einen neuen Schlagabtausch kündigte er trotz der alten Fehde aber nicht an, sollten sich die beiden bei der Premiere über den Weg laufen. "Meine Headline ist immer: Frieden ist machbar. Und das ist schon wieder eine Weile her", betont er gegenüber Promiflash. Auch gegen eine freundliche Begegnung hat Bert nichts einzuwenden: "Nein. Wenn er signalisiert, er will mir 'Hallo' sagen, dann bin ich auch dafür. Und ich kann ihm auch 'Hallo' sagen."

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Imago Bei der Premiere von RTL2 "Der Promihof": Bert Wollersheim auf dem Gertrudenhof in Hürth am 14.10.2026

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Imago Frederic Prinz von Anhalt bei der Premiere von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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Imago Bert Wollersheim bei der Premiere der 2. Staffel von "Der Promihof" im Gertrudenhof in Hürth, 14.10.2026