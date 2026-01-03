Ältester Kandidat: Nimmt Prinz Frédéric (82) an KDRS teil?

Frédéric von Anhalt (82) wagt das nächste TV-Abenteuer: Die TV-Bekanntheit soll 2026 bei Kampf der Realitystars antreten – und das mit 82 Jahren in Thailand. Nach Informationen der Bild aus Senderkreisen ist der Unternehmer für die neue Staffel gesetzt, die Dreharbeiten sollen im Januar starten. Damit wäre Frédéric der älteste Kandidat der Formatgeschichte in Deutschland. Zuletzt zeigte er sich in Berlin in Gesellschaft von Model Laura Krampitz im "Heritage"-Restaurant am Gendarmenmarkt, eng beisammen und sichtlich gut gelaunt. Ob er tatsächlich als erster bestätigter Name der Staffel ins Rennen geht, ließ er offen und kommentierte seine Teilnahme auf Nachfrage nicht.

Wie die Zeitung erfahren haben will, sollen neben Frédéric auch Matthias Mangiapane (42) und Serkan Yavuz (32) auf der Kandidatenliste stehen. Details zu Gage, Spielen und möglichen Challenges bleiben vorerst unter Verschluss. Bekannt ist: Der Prinz war bereits 2021 kurzzeitig Teil der Show und fühlte sich in Thailand ausgesprochen wohl. Nach einer schweren Lungenentzündung im vergangenen Jahr meldete er sich rasch zurück. Er betonte gegenüber dem Medium: "Ich habe mich entgegen dem Rat der Ärzte nicht lange geschont. Ich muss immer in Bewegung bleiben, das ist mein Lebenselixier."

Privat gibt sich Frédéric aktiv und reisefreudig. Der Witwer von Zsa Zsa Gabor schätzt nach eigener Darstellung Bewegung, lange Spaziergänge und ein Leben ohne Alkohol. Reisen betrachtet der Reality-Star als Antrieb im Alltag, das Unterwegssein gibt ihm Schwung und Struktur. Begegnungen, gutes Essen und Routinen fernab des Schreibtischs sind ihm wichtig. Wer ihn kennt, weiß: Er genießt elegante Hoteladressen, bleibt gern bis spät unter Leuten und sucht den Austausch – ob in Berlin oder am Strand von Thailand. Dieses Bedürfnis nach Aktivität und Gesellschaft prägt seine Tage und erklärt, warum ihn der Reiz einer fordernden TV-Spielwiese locken könnte.

Imago Frédéric Prinz von Anhalt bei der Premiere von "Better Man, The Ronnie Williams Story", 2025

Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg, Köln, April 2024

Getty Images Frédéric von Anhalt, Oktoberfest 2024