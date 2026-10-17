Brenda vs. Gabby: Sie erzielt Knock-out nach 18 Sekunden

Im sechsten Kampf von Fame Fighting 4 in der Essener Grugahalle wurde es erneut spannend: Im Federgewicht trafen Brenda Brinkmann (23) und Gabriela Alves aufeinander. Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten kennen sich aus der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach – und haben eine weitere Gemeinsamkeit: Beide dateten Laurenz Pesch (25), der an diesem Abend ebenfalls noch in den Ring steigen wird. Schon beim Wiegen ließen die Frauen keine Gelegenheit für verbale Seitenhiebe aus und machten deutlich, dass zwischen ihnen durchaus Spannung herrscht. Im Ring sollte sich nun zeigen, wer sich gegen die Rivalin durchsetzen kann. Den Sieg holte sich schließlich Brenda, die das Duell schon in Runde eins für sich entschied.

Einen langen Schlagabtausch bekamen die Zuschauer nicht zu sehen: Bereits in der ersten Runde war der Kampf vorbei. Gabby marschierte direkt nach vorne, doch Brenda teilte aus und traf ihre Rivalin mit der Rechten oberhalb des Ohres. Gabby ging zu Boden und fand nicht mehr ins Gleichgewicht zurück. Daraufhin entschied der Referee, das Duell abzubrechen. Nach gerade einmal 18 Sekunden stand Brenda als Siegerin durch Knock-out fest. "Hätte ich auch nicht mit gerechnet“, zeigte sie sich selbst überrascht. Auch Gabby äußerte sich nach dem Kampf fair und zollte ihrer Gegnerin Respekt: "Ging irgendwie alles sehr schnell. Brenda hat lange Arme. Ich wusste das. Sie hat das sehr gut gemacht. Respekt an dich."

Schon beim Wiegen flogen zwischen Brenda und Gabby die Fetzen. Brenda stichelte direkt gegen ihre Kontrahentin und prophezeite, dass sie am nächsten Tag "vielleicht 17 Runden statt 16 wie bei 'Ex on the Beach'" schaffen würden. Ein fieser Seitenhieb auf Gabbys Sex-Marathon mit Brendas Ex-Freund Laurenz, bei dem es in der Reality-TV-Show an insgesamt 16 Orten zur Sache ging. Doch Gabby ließ das nicht auf sich sitzen und konterte im Bild-Livestream prompt: "Ich hatte ihren Ex-Freund, sie hatte meinen. Was soll ich dazu sagen? Wenigstens bin ICH keine Fremdgeherin. Ich hatte meinen Spaß." Damit spielte Gabby auf Brendas Affäre mit Gigi Birofio an, mit dem sie Sex hatte, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch mit Laurenz zusammen war. Besonders brisant: Ausgerechnet Laurenz und Gigi treffen im Hauptkampf des Abends im Ring aufeinander.

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Imago Brenda Brinkmann und Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zum Fame Fighting 4 Promiboxen im Atlantic Hotel Essen

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Imago Brenda Brinkmann bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting – Promiboxen 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting – Promiboxen, Essen, 11. Oktober 2026

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