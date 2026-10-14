Nicht Laurenz Pesch: Darum kämpfen Gabriela Alves & Brenda

Am 17. Oktober treffen Gabriela Alves und Brenda Brinkmann (23) beim Fame Fighting aufeinander. Die beiden Realitystars kennen sich aus Ex on the Beach und waren in der Sendung jeweils mit Laurenz Pesch (25) involviert. Dass der Mann der Auslöser für das Duell sein soll, weist Gabriela im Promiflash-Interview allerdings deutlich zurück. Zudem sei die Initiative nicht von ihr ausgegangen: "Sie hat mich herausgefordert und nicht ich sie. Ich prügele mich nicht wegen irgendeinem Mann oder so." Schon beim Black Table habe sie deutlich gemacht, dass sie mit Brenda als Person nicht zurechtkomme und privat keinen Kontakt zu ihr wolle. Gabriela betrachte das Aufeinandertreffen sportlich und werde alles geben. Auch Brendas Aussage, Gabriela nehme ihre "Krümel" oder "Reste", scheint die Stimmung zwischen ihnen zusätzlich angeheizt zu haben.

Ganz allein Brenda möchte Gabriela die Verantwortung für die Spannungen allerdings nicht zuschieben. Schließlich habe sie ihre eigene Haltung zu den Geschehnissen bei "Ex on the Beach" bereits früher öffentlich gemacht. "Onesided Beef würde ich jetzt nicht sagen, weil ich in der Vergangenheit meine Meinung zu der Situation bei 'Ex on the Beach' geäußert habe", stellt der Realitystar im Gespräch mit Promiflash klar. Sie sei selbst Teil des Casts gewesen, habe dort viel Zeit mit Laurenz verbracht und deshalb Anteil an seiner damaligen Situation genommen. Es habe ihr "unnormal leidgetan und wehgetan", ihn so zu sehen. Gabriela fasst die unterschiedlichen Perspektiven nüchtern zusammen: "Sie hat ihre Gründe. Ich habe meine Gründe." Damit räumt die Realitybekanntheit ein, sich schon früher kritisch zu den Geschehnissen rund um Brenda, Laurenz und das Kuppelformat geäußert zu haben. Den bevorstehenden Kampf betrachtet sie dennoch als rein sportliche Angelegenheit – im Ring will sie nach eigener Aussage alles geben.

Bei "Ex on the Beach" waren sich Gabriela und Laurenz besonders nahegekommen. Im Finale blieben die beiden allein in der Villa zurück, nachdem Viola die Unterkunft verlassen musste und die übrigen Kandidaten zu einer Party aufgebrochen waren. Die ungestörte Zeit nutzten die beiden ausgiebig für Zweisamkeit. Sie wurden in mehreren Schlafzimmern und später auch draußen auf der Terrasse intim. Zwischenzeitlich liefen sie sogar nackt durch die Villa, obwohl die Kameras weiterhin alles aufzeichneten. Doch nicht nur Gabriela hatte in dem Realityformat eine Verbindung zu Laurenz: Auch Brenda war mit ihm involviert. Diese gemeinsame Verbindung bildet damit zwar den persönlichen Hintergrund der beiden Kontrahentinnen, als Grund für das Duell beim Fame Fighting will Gabriela sie aber ausdrücklich nicht gelten lassen.

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Imago Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Brenda Brinkmann und Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zum Fame Fighting 4 Promiboxen im Atlantic Hotel Essen

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Imago Laurenz Pesch bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video