Bushido überrascht mit emotionalem DSDS-Geständnis

Bei Bushidos (48) neuem Einsatz für "Deutschland sucht den Superstar" war diesmal offenbar vieles anders. Acht Tage lang stand der Rapper in Köln für die neue Staffel vor der Kamera, inzwischen ist er wieder bei Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) und der Familie in München. Im RTL+-Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" zieht der Musiker ein überraschend positives Fazit: "Ich muss ehrlich sagen: Es hat mir mega Spaß gemacht", erklärte der Musiker und fügte hinzu: "Es hat mir auch viel mehr Spaß gemacht als beim letzten Mal." Seine veränderte Stimmung blieb offenbar auch den Mitarbeitern der Produktion nicht verborgen. "Mensch, Bushido, du bist ja wie ausgewechselt. Bist ja ganz anders als letztes Jahr", hieß es am Set. Seine knappe Antwort darauf: "Ja, es hat auch Gründe."

Auch abseits der Kameras scheint am DSDS-Set eine lockere Atmosphäre geherrscht zu haben. In den Mittagspausen saß Bushido nach eigener Schilderung mit Dieter Bohlen (72), Isi Glück und weiteren Teammitgliedern gemeinsam beim Essen. Während die anderen ihre Mahlzeiten bestellten, hielt der Rapper es schlicht: Für ihn gab es Schwarzbrot mit Butter. Nach den Drehtagen im Hotel holte ihn allerdings die Sehnsucht nach Anna-Maria ein. Im gemeinsamen RTL+-Podcast gesteht Bushido seiner Frau: "Ich habe dich so, so doll vermisst." Und weiter: "Dich habe ich noch nie so vermisst wie jetzt in dieser einen Woche." Die Intensität seiner Gefühle habe ihn selbst überrascht. Schließlich waren die beiden früher schon länger und über deutlich größere Distanzen getrennt – von Köln bis zum Familienwohnsitz in München sind es nur wenige Autostunden.

Hinter Bushidos auffällig guter Stimmung stecken sehr persönliche Gründe. Während der DSDS-Dreharbeiten im Vorjahr befanden er und Anna-Maria sich in einer schweren Ehekrise, von der die Öffentlichkeit damals noch nichts wusste. Diese private Belastung überschattete seinen Aufenthalt am Set. Nach der Krise empfindet auch seine Frau eine räumliche Trennung anders. "Ich merke einfach, ich bin nicht mehr gerne von dir getrennt", erklärt sie im RTL+-Podcast. Ihr Mann sei im Alltag der erste Mensch, den sie bei schönen wie bei schlechten Erlebnissen anrufe. Ihre heutige Verbundenheit brachte sie so auf den Punkt: "Ich brauche dich nicht, aber ich möchte dich. Und ich will dich." Später schob sie nach: "Mein Herz braucht dich."

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Imago Bushido beim Jubiläum "30 Jahre RTL Exclusiv" an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen, 27.09.2024

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln, 09.05.2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi