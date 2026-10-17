Charleen Puggé denkt: Nur dieses Paar besteht Temptation-VIP

Seit wenigen Tagen läuft die siebte Staffel von Temptation Island VIP – und Charleen Puggé und Étienne Zagorica haben schon jetzt eine klare Prognose. Bei der Premiere von Der Promihof verrieten die beiden Realitystars im Promiflash-Interview, welchem Paar sie zutrauen, die Beziehungsprobe zu überstehen. Von den vier teilnehmenden Paaren trauen sie es nur einem einzigen zu: Nur Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Ojiudo-Ambrose sollen die Beziehungsprobe überstehen. "Ich denke, Chika und ihre Freundin bleiben zusammen. Ja, ich glaube, das war es auch. Also, das ist meine Einschätzung", erklärte Charleen. Für die übrigen Kandidaten sieht sie offenbar schwarz. Étienne wollte dem Ganzen nichts hinzufügen und schloss sich der Einschätzung seiner Partnerin kurzerhand an: "Ich glaube, ich kann mich da nur anschließen." Mehr Einigkeit geht in einer Beziehung wohl kaum.

Wie die ersten Eindrücke der neuen Staffel auf die beiden wirken, verrieten sie ebenfalls. Charleen zeigte sich zunächst zurückhaltend, rechnet nach dem ruhigen Auftakt aber noch mit ordentlich Zündstoff. "Also, erster Eindruck: erst mal ein bisschen langweilig, aber es ist ja eh immer erst in der ersten Folge so. Aber ich habe das Gefühl oder weiß vielleicht schon ein paar Sachen, dass das auf jeden Fall sehr krass wird", schilderte sie. Étienne hat vor allem das neue Konzept überzeugt – und zwar die Tatsache, dass die beiden Villen direkt nebeneinanderliegen. "Ich muss sagen, das neue Konzept dahinter ist nochmal viel besser als das alte", schwärmte der Realitystar. Eine Szene aus dem Trailer hat es ihm dabei besonders angetan: "Habe im Trailer schon gesehen, der Josua läuft da vielleicht in die andere Villa – weiß man ja nicht. Ich glaube, das wird sehr spannend."

Die beiden wissen aus eigener Erfahrung, was die Kandidaten erwartet: Im vergangenen Jahr stellten Charleen und Étienne ihre Beziehung bei Temptation Island auf die Probe und verließen das Format vorzeitig. Bis heute sind sie ein Paar. Die siebte Staffel von "Temptation Island VIP" ist seit dem 12. Oktober 2026 bei RTL+ abrufbar. Auf Kreta stellen sich vier prominente Paare dem Treuetest, durch die Sendung führt erneut Janin Ullmann (44). Für Gesprächsstoff sorgte schon vor dem Start die Vorschau mit Josua Günther: Darin rannte er plötzlich aus der Männervilla los – in Richtung Frauenvilla. Die Verführerinnen blieben ziemlich perplex zurück. Was den Sprint ausgelöst hat und wie die Szene endet, war in dem vorab veröffentlichten Ausschnitt allerdings noch nicht zu sehen.

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Instagram / charleenpugge Charleen Puggé, Reality-TV-Sternchen

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RTL Charleen Puggé und Étienne Zagorica, "Temptation Island"-Paar

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Imago Carina und Chika Ojiodu-Ambrose beim Kino-Preview "Kampf der RealityAllstars" in Köln 2026