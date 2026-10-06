Montoya 2.0? So heftig wird "Temptation Island VIP"-Staffel

Am 12. Oktober 2026 geht bei RTL+ die siebte Staffel von Temptation Island VIP an den Start. Auf Kreta stellen sich erneut vier prominente Paare dem Treuetest, durch die Sendung führt wie gewohnt Moderatorin Janin Ullmann (44). Doch schon vor dem offiziellen Auftakt gewährt der Sender mit den ersten 20 Minuten einen Vorgeschmack auf die neue Staffel. Darin ist unter anderem der Einzug der Kandidaten in die getrennten Villen zu sehen. Für den ersten Aufreger sorgt dabei ausgerechnet Josua Günther. In der Vorschau rennt er plötzlich wie aus dem Nichts aus der Männervilla in Richtung Frauenvilla. Die Verführerinnen bleiben völlig perplex zurück und schauen ihm ungläubig hinterher. Die Szene weckt sofort Erinnerungen an José Carlos Montoya, dessen Lauf zur anderen Villa weltweit viral ging. Ob Josua damit zum "Montoya 2.0" dieser Staffel wird, bleibt vorerst offen. Was den plötzlichen Sprint aus der Männervilla auslöst und wie die Situation endet, verrät der Ausschnitt nämlich noch nicht.

Der Vergleich mit Montoya hat einen handfesten Hintergrund. Der Spanier nahm mit seiner damaligen Freundin Anita Williams an der spanischen Version des Formats teil. Nachdem er sich selbst einen Lapdance von Verführerin Gabriela gegönnt hatte, schlief Anita in der anderen Villa mit Verführer Manuel. Als Montoya die Aufnahmen des Seitensprungs vorgespielt bekam, brach er emotional völlig zusammen: Er schrie, weinte und rannte schließlich wutentbrannt los – direkt in Richtung der Villa, in der seine Freundin untergebracht war. Ein Kameramann sprintete ihm hinterher, um die Szene einzufangen. Die dramatischen Bilder und der Ausruf "Montoya, por favor!" verbreiteten sich anschließend rasant im Netz und wurden rund um den Globus zum Meme.

Mit dabei sind Gloria Glumac (34) und ihr Partner Michael sowie Tara Tabitha (33) und Dennis Lodi (31), die zuvor "Lovestory des Jahres" für sich entschieden hatten. Ebenfalls treten Chika Ojiudo-Ambrose und ihre Frau Carina auf Kreta an. Die beiden schreiben Formatgeschichte, denn sie sind das erste queere Paar, das bei "Temptation Island VIP" um seine Beziehung bangt. Das vierte Promipaar sind Josua und seine Partnerin Larissa. Die beiden wurden erst vor Kurzem bekannt gegeben. Weitere Szenen der ersten zwanzig Minuten versprechen viele Tränen, wütende Teilnehmer und jede Menge Partys.

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RTL Der "Temptation V.I.P."-Cast 2026

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RTL / Jonas Mohr Josua und Larissa, "Temptation Island VIP" 2026

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Imago Janin Ullmann bei den Reality Awards, 2026