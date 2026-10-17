Damit kämpfte Prinz William kurz nach Sohn Louis' Geburt

Es war ein Auftritt, der für Schmunzeln sorgte: Prinz William (44) nahm am 25. April 2018 am traditionellen Gedenk- und Dankgottesdienst zum Anzac Day in der Westminster Abbey in London teil. Während der Zeremonie hatte der sonst stets souverän wirkende Royal laut Hello! allerdings große Mühe, nicht einzuschlafen. Vor laufender Kamera fielen ihm immer wieder beinahe die Augen zu, er driftete kurz weg, blinzelte auffällig und schreckte dann wieder hoch. Der Grund für die Müdigkeit des Thronfolgers war jedoch ein schöner: Nur 48 Stunden zuvor war sein dritter Nachwuchs zur Welt gekommen. Dem frischgebackenen Dreifachvater dürften nach der Geburt von Prinz Louis (8) allerdings nur wenige Stunden Schlaf geblieben sein.

Prinz Louis erblickte am 23. April 2018 um 11:01 Uhr das Licht der Welt. Der frischgebackene Vater war bei der Entbindung dabei, wie das britische Königshaus damals in seiner offiziellen Mitteilung bekannt gab. "Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Cambridge, hat um 11:01 Uhr sicher einen Sohn entbunden", hieß es darin. Und weiter: "Der Herzog von Cambridge war bei der Geburt anwesend. Ihrer Königlichen Hoheit und ihrem Kind geht es beiden gut." Nur wenige Stunden nach der Geburt präsentierte Prinzessin Kate (44) ihren jüngsten Sohn erstmals auf den Stufen der Klinik. Noch am selben Tag kehrte die Familie mit dem Neugeborenen in den Kensington-Palast zurück.

Vier Tage nach der Geburt gaben die Eltern schließlich den vollständigen Namen ihres Sohnes bekannt: Louis Arthur Charles. Seine Vornamen stecken voller familiärer Anspielungen: Louis erinnert unter anderem an Lord Louis Mountbatten, Arthur findet sich auch in den Namen seines Vaters und von König Charles III. (77) wieder. Charles ist zudem eine direkte Würdigung seines Großvaters väterlicherseits. Innerhalb der Familie bleibt der Prinz offenbar auch mit acht Jahren das Nesthäkchen. Kate soll ihn schlicht den "Kleinen" nennen, außerdem sind die Kosenamen "Lou Lou" und "Lou Bug" bekannt.

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Imago Besuch in Acton: William, Prince of Wales, am ActOne Cinema in London

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Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihrem Sohn Louis

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025