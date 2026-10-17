Herzogin Meghan verrät liebstes Hobby von Prinzessin Lilibet

Herzogin Meghan (45) hat ein neues Detail aus dem Alltag ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (5) ausgeplaudert. Bei einem Besuch im Community Recording Studio im britischen Nottingham, den sie gemeinsam mit Prinz Harry (42) absolvierte, kam die Herzogin mit Schülerinnen der Blue Bell Hill Primary and Nursery School ins Gespräch. Die zehn- bis elfjährigen Mädchen erzählten von ihren Lieblingsbeschäftigungen – darunter Basteln und Turnen. Genau das nahm Meghan zum Anlass, um von ihrer fünfjährigen Tochter zu berichten: "Meine Tochter turnt gerade, sie liebt es", erklärte sie den Schülerinnen. Mit ihrer Leidenschaft für diesen Sport ist die Kleine innerhalb der Royal Family nicht allein. Auch ihre elfjährige Cousine Prinzessin Charlotte (11) gilt als großer Turnfan. Damit teilen die beiden Cousinen offenbar eine sportliche Vorliebe.

Der Termin in Nottingham drehte sich um weit mehr als Hobbys. Meghan nahm mit den Mädchen an einer Einheit teil, in der es um Selbstvertrauen ging und bei der gemeinsam Armbänder gebastelt wurden. Als Gesprächseinstieg dienten Karten mit der Frage, wann sich die Teilnehmerinnen am meisten wie sie selbst fühlen. Als eine Schülerin das Zeichnen nannte, antwortete die Herzogin: "Das kann sehr beruhigend sein." Auch von sich selbst gab sie etwas preis: "Ich fühle mich am meisten wie ich selbst, wenn ich bei meiner Familie bin und auch wenn ich koche. Ich liebe es zu kochen, ihr auch? Zu experimentieren?" Das Community Recording Studio im Stadtteil St Ann's unterstützt junge Menschen mit Musik, Sport und Mentoring. Die Angebote sollen ihnen helfen, Selbstvertrauen aufzubauen und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Für Harry und Meghan war der Termin der erste gemeinsame öffentliche Auftritt seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien Anfang 2026. Weitere Besuche beim Himmah Hub und bei Epic Partners waren ebenfalls vorgesehen.

Private Einblicke in ihr Familienleben gewähren Harry und Meghan nur selten. Im Juli machte die Herzogin allerdings eine Ausnahme und teilte auf Instagram mehrere Urlaubsschnappschüsse mit ihrem Mann und den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet. Eine Aufnahme zeigte die vierköpfige Familie am Strand: Harry tobte mit den Kleinen in den Wellen, während Meghan das Geschehen vom Ufer aus beobachtete. Auf einem weiteren Bild spazierten Mutter und Tochter Hand in Hand am Wasser entlang. Dass die beiden ihre Kinder öffentlich zeigen, kommt nur sehr vereinzelt vor. Übrigens hat auch Nottingham für das Paar einen ganz besonderen Stellenwert: Dort absolvierten Meghan und Harry 2017 kurz nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung ihren allerersten gemeinsamen offiziellen Termin.

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026