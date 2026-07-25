Meghan und Harry zeigen seltenes Familienfoto mit ihren Kids

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) gewähren ihren Fans jetzt einen seltenen Einblick in ihren Sommerurlaub in Großbritannien: Am 23. Juli teilte Meghan auf Instagram unter dem knappen Kommentar "Sommerferien" mehrere neue Familienfotos mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Besonders ein Schnappschuss sorgt für Aufmerksamkeit, denn darauf ist die vierköpfige Familie gemeinsam am Strand zu sehen. Während Harry mit Archie und Lilibet in den Wellen spielt, beobachtet Meghan das Treiben vom Ufer aus. Auf einem weiteren Bild spazieren Meghan und Lilibet Hand in Hand am Strand entlang. Die Aufnahmen zeigen die Sussexes damit ungewohnt privat und geben einen seltenen Blick auf die Kinder des Paares frei.

Auch abseits des Strandtages enthält die Bilderreihe mehrere persönliche Momente der Reise. So ist Archie barfuß bei einem Spaziergang über das Land zu sehen und wirkt dabei schon erstaunlich groß. Ein weiteres Foto zeigt ihn strahlend auf dem Pilotensitz im Cockpit eines Flugzeugs. Während des Aufenthalts in Großbritannien sollen Archie und Lilibet außerdem zum ersten Mal seit vier Jahren wieder ihren Großvater König Charles (77) getroffen haben. Für zusätzliche Spekulationen sorgt ein Bild von Lilibet auf einem sonnigen Weg im Grünen, während Harry und Archie im Hintergrund große Blumensträuße tragen. Royal-Fans vermuten, dass die Szene auf dem Anwesen Althorp in West Northamptonshire entstanden sein könnte, dem Familiensitz von Prinzessin Diana (†36).

Die Verbindung zu Harrys Familie spielt bei solchen Momenten immer wieder eine Rolle. Althorp gilt als eng mit Diana verbunden, denn dort wuchs sie auf und dort befindet sich auch ihre Grabstätte. Harry hatte in seinen Memoiren "Reserve" bereits beschrieben, wie bedeutend Besuche an diesem Ort für ihn sind. Während es für Archie und Lilibet der erste Besuch am Grab ihrer Großmutter war, war Meghan bereits 2022 mit Harry dort. Nach einer Bootsfahrt auf den See, in dessen Mitte Diana auf einer Insel beigesetzt ist, legte Harry Blumen nieder und sprach im Stillen mit seiner Mutter. Als er dann nach kurzer Abwesenheit wiederkam, kniete Meghan am Grab, die Augen geschlossen, die Handflächen gegen den Grabstein gepresst. "Ich fragte sie auf dem Rückweg zum Boot, wofür sie gebetet hatte. Klarheit, sagte sie. Und Führung", schrieb der Royal in seinen Memoiren.

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihren Kindern Archie und Lilibet

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Prinz Archie und Prinz Harry laufen