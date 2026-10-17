Kendall Jenner spricht offen über ihre Sexualität

Kendall Jenner (30) räumt mit den hartnäckigen Liebesgerüchten um Cara Delevingne (34) auf. In der am Donnerstag veröffentlichten Folge von The Kardashians spricht das Model offen über ihre Sexualität und stellt klar: Zwischen ihr und Cara sei es trotz ihrer engen Bindung nie zu einer Romanze gekommen. Sie fühle sich nicht zu Frauen hingezogen und habe bislang auch kein entsprechendes sexuelles Verlangen verspürt. Ganz ausschließen möchte Kendall neue Erfahrungen für die Zukunft allerdings nicht: "Ich wäre nicht abgeneigt, ein bisschen Spaß mit einem Mädchen zu haben", erklärt sie in der Show. Dem Thema gleichgeschlechtliche Beziehungen kann Kendall ohnehin einiges abgewinnen – zumindest mit einem Augenzwinkern. "Lesbisch zu sein, wäre lustig und einfacher", scherzt sie, denn "Männer sind ätzend".

Kendall und Cara verbindet eine lange Geschichte: Seit elf oder zwölf Jahren seien die beiden befreundet. Cara habe sie zu Beginn unter ihre Fittiche genommen und ihr in der Modelwelt Sicherheit sowie das Gefühl vermittelt, dazuzugehören. Die große Vertrautheit der beiden sorgte jedoch immer wieder für Spekulationen über eine heimliche Beziehung. "Es gibt definitiv ein Gerücht, dass sie und ich früher zusammen waren oder so, was nicht stimmt", betont Kendall bei "The Kardashians". Über ihre Vertraute sagt das Model weiter: "Ich liebe Cara. Sie ist meine Schwester und das ist nie passiert."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Laufstegschönheit zu den Spekulationen um ihre Sexualität äußert. Bereits Anfang des Jahres sprach sie im Podcast "In Your Dreams" mit Owen Thiele darüber. Im Laufe ihres Lebens könne sie durchaus noch neue Erfahrungen machen. Ein Coming-out würde sie nach eigener Aussage auch nicht für sich behalten. Deutlich störte sie sich hingegen an der Art, wie manche Menschen im Internet über das Thema sprechen. Seit Jahren kursieren dort Mutmaßungen über ihr Liebesleben und ihre Sexualität. Mit ihren erneuten Aussagen in "The Kardashians" bekräftigt Kendall nun ihre damalige Position: Bisher habe sie ausschließlich Freundschaft für Cara empfunden, für eine mögliche Erfahrung mit einer Frau bleibe sie dennoch offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner bei der Premiere von "Wild Horse Nine" bei den 83. Internationalen Filmfestspielen von Venedig, Sala Grande, 3. September 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Cara Delevingne, Hailey Bieber und Adwoa Aboah im Chateau Marmont im März 2025 in LA

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall und Kris Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala