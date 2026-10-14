Kendall Jenner soll wegen Sydney Sweeney sauer sein

In Hollywood brodelt es offenbar zwischen Kendall Jenner (30) und Sydney Sweeney (29). Wie The Sun berichtet, sollen das Model und dessen enge Freundin Hailey Bieber (29) keine Fans der Schauspielerin sein. Als Auslöser gilt demnach eine besonders freizügige Werbekampagne: Für die Tradingplattform Novig stand Sydney gleich in zwei Spots nackt vor der Kamera und sagte dabei: "Nur Sport." Vor allem Frauen aus der Sportwelt kritisierten die Werbung laut dem Bericht, weil diese ihrer Ansicht nach den Frauensport sexualisiere. Von der angeblichen Ablehnung aus dem Jenner-Lager soll die Darstellerin längst Wind bekommen haben – kalt lassen soll sie das Ganze trotzdem. "Sie hat gehört, dass Hailey und Kendall keine Fans von ihr sind, aber das lässt sie völlig kalt", zitiert das Blatt einen Insider. Ob sich die drei Frauen selbst jemals zu der vermeintlichen Auseinandersetzung geäußert haben, ist nicht bekannt.

Die angebliche Abneigung soll dabei auf Gegenseitigkeit beruhen. "Sydney hält nichts von der Nepo-Baby-Fraktion", behauptet die Quelle gegenüber The Sun. Demnach störe sich die Schauspielerin vor allem an den Startvorteilen, die Kendall und Hailey durch ihre prominenten Familien erhalten hätten. "Sie ist der Meinung, dass die beiden ihre Karrieren nicht aus eigener Kraft aufgebaut haben, sondern lediglich vom Ruhm ihrer Familien profitieren", führt der Insider aus. Tatsächlich ist Kendall die Tochter von Kris Jenner (70) und gehört zum Kardashian-Jenner-Clan, während Hailey aus der Baldwin-Familie stammt und seit Jahren mit Justin Bieber (32) verheiratet ist. Zusätzlich befeuern gemeinsame Aufnahmen von einer Veranstaltung die Spekulationen um einen möglichen Zoff. Darauf blickt Sydney mehrfach zu Kendall hinüber. Was genau hinter diesem Moment steckt, ist nicht bekannt.

Für weiteren Gesprächsstoff sorgt Jacob Elordi (29). Der Schauspieler ist seit Anfang 2026 mit Kendall liiert – und spielt in Euphoria an der Seite von Sydney ein Paar, inklusive intimer Szenen. Kendall soll die Produzenten angeblich darum gebeten haben, künftig keine weiteren Sexszenen zwischen Jacob und Sydney zu drehen. Insider aus ihrem Umfeld wiesen diese Behauptung später jedoch entschieden zurück. Anders als Kendall und Hailey wuchs Sydney ohne prominente Familienkontakte an der Grenze zwischen Washington und Idaho auf. Für ihren Schauspieltraum zogen ihre Eltern Lisa und Steven mit ihr nach Los Angeles und gerieten dadurch laut dem Bericht finanziell an ihre Grenzen. Eine Quelle beschreibt Sydneys Einstellung gegenüber dem Blatt so: "Sydney will ihren eigenen Weg gehen. Sie vertraut darauf, dass ihr Talent und ihre Schönheit ihr Vorteile verschaffen. Und es ist ihr egal, wenn sie damit aneckt." Belege für einen tatsächlichen Streit liefert auch diese Aussage nicht.

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Getty Images Kendall Jenner auf dem roten Teppich der 83. Filmfestspiele von Venedig für "Wild Horse Nine", Venedig, 3. September 2026

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Getty Images Sydney Sweeney beim Armani Beauty Dinner-Fototermin bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

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Imago Jacob Elordi bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 in Los Angeles