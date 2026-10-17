"Kleiner Pisser": Giuliano Hediger will mit Tim in den Ring

Beim Boxevent Fame Fighting 4 in Essen war Giuliano Lorenzo Hediger zwar zunächst nur als Gast auf dem roten Teppich dabei, doch das soll sich künftig ändern. Im Gespräch mit Bild kündigte der Realitystar an, selbst in den Ring steigen zu wollen. Einen Wunschgegner hat er bereits im Visier: Tim Kühnel (29). Dieser soll Giulianos Ex-Partnerin Ariel (23) gedatet haben – ein Umstand, der offenbar für Spannungen zwischen den beiden Männern sorgt. Giuliano wirft seinem Kontrahenten vor, nicht ehrlich zu ihm gewesen zu sein, und fand im Interview deutliche Worte. "Er war unehrlich mit mir. Tim ist wirklich ein kleiner Pisser. Er braucht mal richtig Prügel", lautete seine Kampfansage gegenüber dem Blatt. Von Zurückhaltung keine Spur: Der ehemalige Love Fool-Kandidat machte unmissverständlich klar, dass er den Konflikt am liebsten im Boxring austragen würde.

Dabei beließ es Giuliano nicht bei einem Seitenhieb: Gegenüber Bild bezeichnete er Tim zudem als "chronischen Lügner" und lieferte damit einen weiteren Grund für seinen Wunsch nach einem direkten Duell. Nach eigener Aussage habe er erst im Nachhinein erfahren, wie eng der Kontakt zwischen Tim und seiner Ex-Partnerin Ariel tatsächlich gewesen sein soll. Demnach habe Tim nicht nur Ariel gedatet, sondern auch eine Beziehung zu Giulianos kleiner Tochter aufgebaut. Doch neben Tim hat der Love Island VIP-Teilnehmer noch einen weiteren möglichen Gegner im Visier: Can Kaplan. Zu einem Aufeinandertreffen kam es bislang allerdings nicht – aus einem ganz pragmatischen Grund. "Can ist ein sehr guter Boxer. Deswegen hab ich ihm für dieses Mal abgesagt", erklärte Giuliano. Für ein Duell mit dem erfahrenen Boxer wolle er sich zunächst ausreichend vorbereiten.

Der Konflikt mit Tim hat für Giuliano eine deutlich persönlichere Dimension als ein gewöhnliches Sportduell. Ihm geht es nicht nur um den Kontakt zu seiner Ex-Partnerin Ariel, sondern auch um die Rolle, die Tim angeblich im Leben seiner Tochter gespielt hat. Entsprechend steht er ganz oben auf Giulianos Wunschliste. Can Kaplan hingegen sieht der Realitystar vor allem als sportliche Herausforderung, denn der Kontrahent bringt Erfahrung und Können im Ring mit. Ausgeschlossen hat Giuliano einen Fight gegen ihn allerdings nicht. Er möchte sich lediglich mit ausreichend Training auf ein solches Duell vorbereiten. Bei Fame Fighting treten regelmäßig bekannte Gesichter aus der deutschen Realityszene gegeneinander an und tragen ihre Konflikte vor Publikum im Boxring aus. Ob Giuliano bei einer der kommenden Ausgaben tatsächlich selbst die Handschuhe schnürt, bleibt vorerst offen.

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star

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Imago Tim Kühnel bei Fame Fighting in der Grugahalle Essen am 18.10.2025

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Instagram / _ariel__61 Ex-Dschungelcamp-Star Ariel mit ihrer Tochter Ileyna

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