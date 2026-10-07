"Love Island VIP"-Giuliano Hediger schießt gegen Tim Kühnel

Bei Love Island VIP betritt ein neuer Mann die Villa – und sorgt sofort für dicke Luft. Giuliano Lorenzo Hediger zieht als Granate ein und macht bereits in seinem Vorstellungsvideo klar, dass er mit einem der Kandidaten so gar nichts anfangen kann. "Ich hab auf Tim Kühnel gar keinen Bock. Einfach maximal arrogant", lästert der Realitystar in der Datingshow über seinen künftigen Mitbewohner. Der Grund für seine Abneigung reicht in die Vergangenheit zurück: Tim hatte Kontakt zu Giulianos Ex-Partnerin Ariel (23), mit der der Neuzugang eine gemeinsame Tochter hat. Doch damit nicht genug. Giuliano wirft Tim außerdem vor, sich abfällig über ihn und seine familiäre Situation geäußert zu haben.

Giuliano schildert den anderen Männern seine Sicht auf die Vorgeschichte: Tim habe sich über ihn lustig gemacht und darüber gewitzelt, dass Ariel alles für ihn bezahlen müsse. Trotz der Spannungen scheint der Neuzugang an einem friedlichen Miteinander interessiert zu sein – auch, weil Tim bereits viel Zeit mit Ariel und der gemeinsamen Tochter verbracht haben soll. "Keine Ahnung, er ist mit Ariel. Wir müssen uns ja irgendwie verstehen. Er hat auch einen Bezug zu meiner Tochter. Wir müssen ja irgendwie klarkommen", meint Giuliano. Seiner Darstellung zufolge habe Tim ihn zudem schon einmal im Megapark auf Mallorca angesprochen, um die angespannte Situation zu entschärfen. Tim selbst stellt seine Verbindung zu Ariel in der Sendung als wenig verbindlich dar. "Ich hatte was mit Ariel, aber wir wussten auch, dass es nichts Ernsthaftes ist", erklärt er.

Tims Beziehungsstatus war bei "Love Island VIP" bereits früher ein Thema. Schon zu Beginn der Staffel äußerte Mitkandidatin Henna Urrehman in der Villa den Verdacht, dass Tim möglicherweise gar nicht als Single in die Show gegangen sei. Auch Monate nach den Dreharbeiten hielt sie im Promiflash-Interview an dieser Vermutung fest. Bei der Premiere der Sendung erklärte sie, weiterhin davon auszugehen, dass an ihrer Einschätzung etwas dran sei, und berief sich dabei auf Informationen aus einer für sie sehr zuverlässigen Quelle. Die neue Staffel läuft seit dem 23. September 2026 immer mittwochs bei RTLZWEI, auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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Collage: RTLZWEI, Imago Collage: Giuliano Lorenzo Hediger und Tim Kühnel

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star

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Imago Henna Urrehmann bei der LOVE ISLAND VIP Premiere und dem Screening auf Schloss Arff in Köln am 16.09.2026