Warum Carole Middleton für William und Kate so wichtig ist

Vor genau 25 Jahren stand Carole Middleton (71) an einem Wendepunkt, dessen Tragweite damals wohl niemand erahnen konnte: Im Jahr 2001 verabschiedete sie ihre älteste Tochter Catherine, heute Prinzessin Kate (44), zum Studienbeginn an der Universität St Andrews in Schottland. Vier Jahre lang sollte die junge Frau dort Kunstgeschichte studieren – und ausgerechnet in dieser prägenden Phase lernte sie Prinz William (44) kennen, in den sie sich verliebte. Heute, ein Vierteljahrhundert später, ist aus der Mutter einer Studienanfängerin eine der zentralen Bezugspersonen im Leben des Thronfolgers und seiner Frau geworden. Dabei soll die Großmutter nicht nur in belastenden Momenten verlässlich an ihrer Seite stehen. Auch mit Blick auf Williams und Kates gemeinsame Zukunft und die Aufgaben, die vor ihnen liegen, soll Carole für beide eine feste Ansprechpartnerin und beständige Kraftquelle sein.

Der Abschied an der schottischen Universität markierte rückblickend eine Zäsur für die gesamte Familie Middleton. Denn Kates Zeit in St Andrews führte sie nicht nur zu einem Studium der Kunstgeschichte, sondern auch zu jener Beziehung, die ihr weiteres Leben grundlegend verändern sollte. Caroles Bedeutung soll inzwischen bis ins Zentrum der britischen Königsfamilie hineinreichen. Für William und Catherine soll sie eine beständige Orientierung und eine echte Kraftquelle sein. Carole werde als beständig und kaum aus der Fassung zu bringen beschrieben. Selbst wenn im Leben ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns vieles auseinanderzufallen drohe, bleibe sie an ihrer Seite. Gerade diese Unerschütterlichkeit soll William und Kate in belastenden Situationen Sicherheit und Kraft geben.

Carole ist Mutter von drei Kindern, Kate ist ihre älteste Tochter. Die familiäre Verbindung zur Wales-Familie soll sie zu weit mehr als einer gelegentlichen Unterstützerin machen. Auch bei den Vorbereitungen auf kommende Aufgaben soll sie ihnen Rückhalt bieten und ihnen im familiären Alltag zur Seite stehen. Besonders Caroles Beständigkeit und Gelassenheit seien für William und Catherine von großer Bedeutung. Auf diese Eigenschaften könnten sich beide auch dann verlassen, wenn die Belastung besonders groß ist. Damit soll Carole längst nicht mehr nur die Mutter sein, die Catherine einst nach St Andrews verabschiedete, sondern ein fester Bestandteil des engsten Familienkreises des Prinzenpaares.

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Getty Images Carole Middleton, Unternehmerin

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Getty Images Carole Middleton und Herzogin Kate

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Getty Images Carole Middleton und ihr Schwiegersohn Prinz William