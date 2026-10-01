Wenn Kate Königin ist: Das ist dann Mutter Caroles Aufgabe

Sitzt Prinzessin Kate (44) eines Tages als Königin neben Prinz William (44) auf dem Thron, dürfte ihre Mutter Carole Middleton (71) kein Amt mit Glanz und Gloria bekommen. Royal-Expertin Ingrid Seward erwartet vielmehr, dass die 71-Jährige ihren Platz hinter den Kulissen behält. Im Hello!-Podcast "A Right Royal" sagte sie: "Ich denke, sie wird sich eher im Hintergrund halten und nur dann in den Vordergrund treten, wenn sie gebraucht wird." Ingrid spricht von einer Frau, die zielstrebig und klug sei und die sie persönlich sehr bewundere. Seward zufolge bleibt die Mutter der künftigen Königin offiziell Privatperson.

Wie viel Carole in schweren Zeiten leisten kann, erlebte die Familie während Kates Krebserkrankung. Ingrid erzählte im Hello!-Podcast: "Sie hat sich um die Kinder, die Schule und das Kochen gekümmert." Lange zu fragen ist dabei nicht Caroles Art: Bereits Anfang 2025 sagte Ingrid über sie: "Anstatt zu fragen, was sie tun kann, packt sie es einfach an; sie ist sehr tatkräftig." Die Fürsorge galt auch William: Carole habe "Essen für William zubereitet und sich auch um ihn gekümmert". Einer Quelle des Magazins New Idea zufolge fungierte sie während der Chemotherapie als eine Art Chefkrankenschwester, und Kate erholte sich bei ihren Eltern, fernab der königlichen Residenzen. Im März 2024 chauffierte Carole ihre Tochter nach der Bauchoperation im Geländewagen über das Windsor-Anwesen. Für Kate ist sie ohnehin ein "Fels in der Brandung" – eine Rolle, die mit der wachsenden Verantwortung der Prinzessin noch an Bedeutung gewinnen dürfte.

Im Verlobungsinterview 2010 sagte William über die Middletons: "Mike und Carole waren sehr liebevoll und fürsorglich." Bei ihnen habe er sich "wirklich als Teil der Familie gefühlt". Die frühere Flugbegleiterin Carole gründete 1987 am heimischen Küchentisch die Firma Party Pieces, zunächst mit Partytüten, später mit Versandhandel für Dekoration. 1989 stieg Michael Middleton (77) dafür bei British Airways aus. Ingrid sagte im Podcast: "Sie ist eine sehr zielstrebige und kluge Frau. Ich bewundere sie sehr, und ich denke, das tun wir alle." Nach Pandemie-Einbußen rutschte die Firma 2023 in die Insolvenzverwaltung und ging an James Sinclair, berichtet The List. Carole hatte sich laut ihm schon zuvor zurückgezogen, um sich auf die Familie zu konzentrieren.

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Collage: Getty Images Collage: Prinzessin Kate und ihre Mutter Carole Middleton

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Getty Images König Charles und Carole Middleton, Juni 2025

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Getty Images Carole Middleton und Prinz William, Royal Ascot 2024