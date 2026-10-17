William und Kate überraschen mit Geheimbesuch in Cornwall

Heimlicher Besuch im Südwesten: Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) haben am gestrigen Donnerstag für erstaunte Gesichter gesorgt, als sie ohne jede Vorankündigung nach Cornwall reisten. Vor Ort schauten sich die beiden Nansledan bei Newquay an – ein riesiges Wohnungsbauprojekt, das vom Herzogtum Cornwall umgesetzt wird. In dieser Region trägt das Paar offiziell die Titel Herzog und Herzogin von Cornwall. Für Tuschelthemen sorgt vor allem das Timing des geheimen Trips: Fast zeitgleich standen nämlich Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) bei ihrem mit Spannung erwarteten Paar-Comeback in Nottingham im Fokus der Kameras. Während sich die Aufmerksamkeit also auf die Sussexes richtete, erledigten der Prinz und die Prinzessin von Wales ihren Termin fernab der Kameras. Damit fanden am selben Tag gleich mehrere royale Auftritte statt – nur eben an ganz unterschiedlichen Orten des Landes.

Öffentlich wurde der Ausflug erst am Freitag durch den Court Circular, das offizielle Verzeichnis der Aktivitäten der britischen Royals. Dort heißt es: "Der Prinz und die Prinzessin von Wales, Herzog und Herzogin von Cornwall, gemeinsame Schirmherren der Royal Foundation des Prinzen und der Prinzessin von Wales, besuchten heute Nachmittag das Nansledan-Gelände des Herzogtums Cornwall nahe Newquay in Cornwall." Das Riesen-Bauprojekt ist ein echtes Generationenprojekt – bis alles fertig ist, könnten gut 40 Jahre ins Land ziehen. Dabei müssen sich die Bewohner an extrem strenge Design-Regeln halten: Wäscheleinen und Mülltonnen dürfen nirgends offen herumstehen, und eigene Satellitenschüsseln an der Hauswand sind tabu. Sogar für den Alltag gibt es Vorschriften. So sind unnötiger Krach, lautstarke Streitereien und knallende Türen strikt unerwünscht. Harry und Meghan besuchten zur selben Zeit das Community Recording Studio im Nottinghamer Stadtteil St Ann's. Zudem überschnitt sich der Doppeltermin mit dem Auftritt von König Charles (77) und Königin Camilla (79) bei der feierlichen Eröffnung des walisischen Parlaments.

Für Harry und Meghan hatte der Besuch in Nottingham eine persönliche Note. Kurz nach ihrer Verlobung im Dezember 2017 hatten sich die beiden dort zum ersten Mal zusammen den Fans gezeigt – ihre Rückkehr fühlte sich für das Paar deshalb wie ein ganz besonderes Heimkommen an. "Es ist toll, wieder da zu sein", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme des Büros des Paares. Eigenen Aussagen zufolge wollten die Sussexes wieder den Kontakt zu einer Community suchen, die ihnen schon seit Jahren total wichtig ist, und gleichzeitig in Ruhe über ihre Zukunftspläne nachdenken. Rund um das Paar gab es zuletzt ohnehin reichlich Gesprächsstoff: Bereits im August hatte The Telegraph von Harry und Meghans Umzugsplänen mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) von den USA nach Großbritannien berichtet.

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Getty Images Prinz William und Kate besuchen die Anchor Tavern Pub & Hub in Port Bannatyne auf der Isle of Bute

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Getty Images Bei einem Besuch des Bute Shinty Club: Prince William und Catherine, Princess of Wales, auf der Isle of Bute

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham