Filmflop: Will Jennifer Lopez Schauspielkarriere aufgeben?

Rote Teppiche, Kameras, Filmpremieren – all das könnte für Jennifer Lopez (57) bald der Vergangenheit angehören. Die Sängerin denkt nämlich offenbar darüber nach, der Schauspielerei den Rücken zu kehren. Wie The Sun berichtet, soll sie in den vergangenen Monaten eine regelrechte Vertrauenskrise durchlebt haben. Im Sommer habe sie sich mit ihrer Familie und engen Freunden zusammengesetzt, um zu beraten, wie es mit ihrer Karriere weitergehen soll. "Sie fragt sich, ob sie die Schauspielerei aufgeben sollte, da die Enttäuschung und die schlechten Kritiken ihr Selbstvertrauen und ihren Wunsch, Energie in die Schauspielerei zu stecken, stark beeinträchtigt haben", verriet ein Vertrauter dem Blatt. Endgültig beschlossen ist allerdings noch nichts.

Der Grund für den möglichen Karrierewechsel soll eine kleine Pechsträhne im Kino sein. Ihr selbst finanziertes Projekt "This Is Me... Now: A Love Story", das rund 20 Millionen Dollar verschlang, wurde von den Kritikern zerpflückt, und auch der Netflix-Science-Fiction-Film "Atlas" kam nicht so gut an. Besonders schlecht soll auch die Musicalverfilmung "Kiss of the Spider Woman" angekommen sein, die Jennifer mit großem Einsatz vorantrieb und die ihr Ex-Mann Ben Affleck (54) produzierte: Bei einem Budget von 30 Millionen Dollar spielte der Film laut The Sun gerade einmal 1,8 Millionen Dollar ein. Nun fürchte die Schauspielerin um ihren Ruf in Hollywood – sie wolle bei neuen Produktionen weder als "Fluch" noch als "schlechter Einfluss" gelten.

Zuletzt sollen Jennifer auch finanzielle Sorgen geplagt haben. Vor vier Monaten berichtete Radar Online, dass sie nach der Scheidung von Ben Affleck trotz eines Vermögens von mehreren hundert Millionen Dollar Probleme mit dem Geldfluss gehabt haben soll. Ein Insider sagte damals: "Jennifer ist nach wie vor eine extrem wohlhabende Person, die auf dem Papier Hunderte von Millionen wert ist". Und er schob hinterher: "Aber was den Cashflow und die jüngsten Einnahmen betrifft, ist es ein Kampf geworden".

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