Nach Scheidung: J.Lo kämpft wohl mit finanziellen Problemen

Nach ihrer Scheidung von Ben Affleck (53) soll Jennifer Lopez (56) offenbar mit ernsthaften Geldsorgen zu kämpfen haben. Trotz eines Vermögens in Höhe von mehreren Hundert Millionen Dollar gestaltet sich die finanzielle Lage der Sängerin und Schauspielerin dem Vernehmen nach schwierig. "Jennifer ist nach wie vor eine extrem wohlhabende Person, die auf dem Papier Hunderte von Millionen wert ist", sagte ein Insider gegenüber Radar Online und fügte hinzu: "Aber was den Cashflow und die jüngsten Einnahmen betrifft, ist es ein Kampf geworden."

Als finanziell besonders belastend gelten demnach vor allem zwei Faktoren. Zum einen kostete der langwierige Streit mit ihrem Ex-Mann um das gemeinsame Anwesen im Wert von 68 Millionen Dollar (rund 58 Millionen Euro) nicht nur Nerven, sondern auch Geld. Zum anderen soll sich die abgesagte Welttournee 2024 und das dadurch insgesamt durchwachsene Karrierecomeback auf Jennifers Einnahmen ausgewirkt haben. Für etwas Auftrieb sorgt nun allerdings ihr neuer Netflix-Film "Office Romance", in dem sie neben Brett Goldman, bekannt aus "Ted Lasso", die Hauptrolle spielt. Der romantischen Komödie gelang ein beeindruckender Start: Sie kletterte direkt auf Platz eins der Netflix-Charts.

Jennifer zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Entertainerinnen der Welt und ist nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin, Tänzerin und Unternehmerin erfolgreich. Sie gilt als disziplinierte Geschäftsfrau, die ihre Karriere von den Straßen im New Yorker Stadtteil Bronx bis in Luxusvillen und auf die größten Bühnen der Welt aufgebaut hat – und die sich nun offenbar erneut durch eine schwierige Phase kämpfen muss.

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Getty Images Bei der Premiere von Netflix' "Office Romance" in New York: Jennifer Lopez am Regal Union Square.

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Getty Images Bei der Eröffnung des Los Angeles Latino International Film Festival: Jennifer Lopez

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Instagram / jlo Jennifer Lopez genießt die Sonne im Garten ihres neuen Hauses