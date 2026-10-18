"Girl Crush": Britney Spears schwärmt von Janet Jackson

Britney Spears (44) hat ihrem Kindheitsidol eine emotionale Liebeserklärung gemacht. Auf Instagram schwärmte die Sängerin ausgiebig von Janet Jackson (60) und erinnerte sich daran, wie sehr die Pop-Ikone sie schon als Teenager in ihren Bann gezogen hatte. "Mit 13 Jahren fiel mir der Mund auf, wenn ein Janet-Jackson-Video im Fernsehen lief", schrieb sie in ihrem Post. Besonders beeindruckt hätten sie die geheimnisvolle Bühnenpräsenz der Musikerin, ihre dunkle und sofort fesselnde Ausstrahlung sowie ihre schlichte, fast engelhafte Stimme. Auch die Aufrichtigkeit in Janets Gesang habe es ihr angetan: "Ihre Stimme ist so rein und authentisch", schwärmte die Musikerin weiter. Die Begeisterung ist offenbar bis heute ungebrochen. Ihre ausführliche Liebeserklärung brachte Britney schließlich mit einem eindeutigen Satz auf den Punkt: "Sie ist diesen Monat mein Girl Crush."

Für Britney ist Janet dabei weit mehr als nur eine erfolgreiche Sängerin. "Sie war für mich immer eine Göttin. Sie ist nicht nur eine Sängerin, in den Augen der Menschen ist sie eine Entertainerin", hielt sie auf der Plattform fest. Die Pop-Queen hob außerdem hervor, dass Janet trotz ihres Legendenstatus nie nach Aufmerksamkeit gestrebt habe und mit ihrer Kunst Menschen jeden Alters erreiche. "Ich habe keine Ahnung, warum ich das schreibe, aber ich glaube wirklich, dass Menschen wie sie aus einem bestimmten Grund hier sind ... Allein ihr Lächeln hat die Welt für immer verändert." Die Botschaft blieb nicht unbeantwortet: Janet teilte Britneys Beitrag in ihrer eigenen Instagram-Story und versah ihn mit Herz- und Kuss-Emojis.

Der Einfluss der Musikerin auf Britney reicht bis in deren Kindheit zurück. Neben Madonna (68) und Whitney Houston (†48) zählte sie Janet schon früher zu ihren wichtigsten musikalischen Vorbildern. Auch im eigenen Sound der Sängerin lassen sich Spuren finden: Janets Hit "That's the Way Love Goes" aus dem Jahr 1993 diente als Inspiration für den Song "Touch of My Hand", der 2003 auf dem Album "In the Zone" erschien. "Ich vergleiche es gern mit 'That's the Way Love Goes', so eine Art Janet-Jackson-Ding", erklärte Britney damals zu der Ähnlichkeit. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Beitrag erklärte Britney, Janet habe ihre Träume und ihr Herz am Leben gehalten. Dabei fand sie ebenfalls sehr persönliche Worte für die Entertainerin. "Sie war schon immer gleichzeitig die tiefgründigste und strahlendste Frau", schrieb Britney damals laut Marie Claire über die Künstlerin, die sie schon als Teenager nachhaltig beeindruckt hatte.

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Getty Images Britney Spears kündigt ihre Residency "Britney: Domination" im Park MGM in Las Vegas an

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Instagram / janetjackson Janet Jackson an ihrer 60. Geburtstagsfeier in London im Mai 2026

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Getty Images Britney Spears und Madonna im November 2008