Song von 2001: Britney Spears' musikalisches Comeback

Nach drei Jahren Funkstille meldet sich Britney Spears (44) musikalisch zurück – wenn auch mit einem kleinen Zeitsprung. Am Freitag, dem 9. Oktober 2026, teilte die Sängerin den Titel "She'll Never Be Me" mit ihren Fans. Ganz frisch aus dem Studio kommt das Stück allerdings nicht: Aufgenommen wurde es bereits 2001, offiziell veröffentlicht wurde es bislang nie. Wie People berichtet, hatte Britney das Lied ursprünglich für ihr drittes Album "Britney" eingesungen, es schaffte es damals aber nicht auf die Trackliste. Geschrieben hatte sie den Song unter anderem gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Justin Timberlake (45). Die Veröffentlichung ist zugleich ein erster Vorgeschmack auf die "Britney (25th Anniversary Edition)", die am 6. November erscheinen soll. Mit der Neuauflage wird das 25-jährige Jubiläum des Albums gefeiert.

Am Songwriting von "She'll Never Be Me" waren neben Britney und Justin auch Bradley Daymond und Alex Greggs beteiligt, produziert wurde das Stück laut People von Riprock 'n' Alex G. Insgesamt sollen fünf Titel im Rahmen der Deluxe-Neuauflage offiziell erscheinen. Angekündigt sind außerdem "Am I a Sinner", "When I Say So", "My Big Secret" sowie eine Studioversion von "Right Now (Taste The Victory)". Neue Musik hatte Britney zuletzt 2023 veröffentlicht. Damals brachte sie gemeinsam mit Will.i.am (51) den Song "Mind Your Business" heraus. Die beiden hatten bereits 2012 für "Scream & Shout" zusammengearbeitet und damit Platz drei der US-Charts, den Hot 100, erreicht. Ein Jahr vor "Mind Your Business" war Britney zudem an der Seite von Elton John (79) auf "Hold Me Closer" zu hören. Das 2022 erschienene Duett kombinierte ihren Gesang mit neu arrangierten Elementen aus älteren Songs des britischen Musikers.

Dass Justin Timberlake an dem nun veröffentlichten Song mitschrieb, macht "She'll Never Be Me" auch zu einem Zeugnis der damaligen Beziehung. Britney Spears und Justin waren von 1999 bis 2002 ein Paar. Das Stück entstand somit während ihrer rund dreijährigen gemeinsamen Zeit. Die Trennung folgte für Britney mitten in einer besonders arbeitsreichen Phase. Justin beendete die Beziehung 2002 per SMS, während die Sängerin das Musikvideo zum Darkchild-Remix von "Overprotected" drehte. Die Nachricht erreichte die Künstlerin nach mehr als 20 Stunden am Set und ausgerechnet kurz vor dem Dreh der abschließenden Regenszene. Rund 24 Jahre später landet nun ein Stück Musik aus genau dieser Zeit in den Streamingdiensten.

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Getty Images Britney Spears kündigt ihre Residency "Britney: Domination" im Park MGM in Las Vegas an

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Getty Images Britney Spears und Elton John bei einer Veranstaltung 2013

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Imago Britney Spears und Justin Timberlake, 2002