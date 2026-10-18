Kanye West warnte Kim Kardashian vor Pariser Raubüberfall

Kurz vor dem dramatischen Raubüberfall 2016 in Paris gab es offenbar deutliche und eindringliche Warnungen – und zwar ausgerechnet von Kim Kardashians (45) damaligem Ehemann Kanye West (49). Das berichtet die Unternehmerin jetzt ausführlich in ihrer neuen Biografie. Demnach entdeckte der Rapper einen Social-Media-Post, auf dem Kim bei einem seiner Konzerte in New York gleich beide Verlobungsringe in die Kamera hielt und damit zwei riesige Diamanten zur Schau stellte. Seine Reaktion darauf fiel unmissverständlich aus: "Mach das nie wieder – du schreist geradezu danach, ausgeraubt zu werden", soll er zu ihr gesagt haben, gefolgt von den deutlichen Worten: "Ich bin protzig, aber selbst für mich ist das verrückt." Auch Kims ältere Schwester Kourtney Kardashian (47) legte ihr in derselben Woche nahe, ihren Reichtum im Netz künftig weniger offen zur Schau zu stellen. Trotz alledem reiste die Unternehmerin anschließend mit einer größeren Schmuckauswahl nach Frankreich. Ihren ursprünglichen Verlobungsring ließ sie zwar zu Hause, doch den zweiten, von Kanye neu geschenkten Ring mit einem Stein von mehr als 20 Karat nahm sie mit.

Am 3. Oktober 2016 drang dann eine skrupellose Bande in das Luxusapartment ein, in dem Kim während der Paris Fashion Week wohnte, und bedrohte sie mit einer Waffe, bevor die Täter Schmuck im Wert von rund 10 Millionen Euro erbeuteten. Während des brutalen Überfalls fürchtete die vierfache Mutter nicht nur um ihr Leben, sondern hatte zusätzlich panische Angst davor, vergewaltigt zu werden, auch wenn sie am Ende glücklicherweise keine schweren körperlichen Verletzungen davontrug. Wie nachhaltig prägend diese schreckliche Nacht für sie war, schildert sie nun in aller Ausführlichkeit in ihrer Biografie. Darin erklärt sie, dass der Überfall sie "für immer verändert" habe. Das Verbrechen gilt als größter Schmuckraub an einer Privatperson in Frankreich seit mehr als zwei Jahrzehnten und sorgte weltweit für Schlagzeilen. Die Biografie, aus der The Sun vorab zitiert, wurde von Autor Jonathan Van Meter verfasst und soll Ende Oktober erscheinen.

Vier gemeinsame Kinder verbinden Kim und Kanye bis heute, doch vier Jahre nach dem schrecklichen Überfall, im Jahr 2020, ging ihre Beziehung endgültig auseinander. Inzwischen sind die beiden längst geschieden. Statt harmonischem Co-Parenting regiert zwischen den beiden mittlerweile verlässlicher Erziehungszoff, der regelmäßig die Klatschspalten füttert. Auslöser für den jüngsten Schlagabtausch war das aus Sicht des Rappers viel zu erwachsene Styling der erst 13-jährigen Tochter North. Der Musiker, der sich mittlerweile Ye nennt, schoss öffentlich scharf gegen seine Ex-Frau und brachte sogar mögliche juristische Konsequenzen ins Spiel.

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Imago Influencerin Kim Kardashian und Rapper Kanye West

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Getty Images Kourtney und Kim Kardashian, Realitystars

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TikTok / northwest North West und ihre Mama Kim Kardashian, Oktober 2026