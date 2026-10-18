Nach letztem Dschungelcamp: Denkt Jan Köppen ans Aufhören?

Jan Köppen (43) hat offenbar keinerlei Pläne, dem Dschungelcamp den Rücken zu kehren – trotz des Wirbels um die vergangene Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Bei der About You Opera sprach der Moderator mit Promiflash über seine Zukunft bei der RTL-Show, die er seit Januar 2023 gemeinsam mit Sonja Zietlow (58) präsentiert. Zu den möglichen Abschiedsgerüchten bezog er klar Stellung und fand deutliche Worte: "Ich habe gerade mal angefangen beim Dschungel – aufhören? Niemals." Von einem Rückzug kann bei ihm also keine Rede sein. Im Gegenteil: Jan blickt bereits voller Vorfreude auf das kommende Jahr und darauf, erneut gemeinsam mit dem gesamten Team vor der Kamera zu stehen.

Grund für die Spekulationen war das turbulente Geschehen rund um die vergangene Staffel. Schon vor dem Start hatte vor allem Kandidat Gil Ofarim (44) für reichlich Unmut gesorgt – einige Zuschauer kündigten sogar an, die Sendung wegen seiner Teilnahme boykottieren zu wollen. Letztlich konnte sich der Musiker durchsetzen und sowohl den Titel als auch das Preisgeld für sich gewinnen. Während der Staffel vermuteten außerdem einige Zuschauer in den sozialen Medien, dass Jan möglicherweise ein Problem mit Gil haben könnte. Von diesen Diskussionen lässt sich der Moderator allerdings nicht beirren und betont stattdessen seine Verbundenheit zur Show. "Ich liebe das Format. Ich lieb das Team. Ich lieb' das auch mit Sonja. Das war all die Jahre toll", erklärte er gegenüber Promiflash.

Vor allem die gemeinsame Arbeit mit seiner Kollegin Sonja schätzt Jan offenbar besonders. Im Gespräch mit Promiflash machte er zudem mit einem anschaulichen Vergleich deutlich, wie sehr er sich auf die nächste Ausgabe freut: "Und ich freue mich einfach jetzt wieder, dass es jetzt wieder, also nächstes Jahr, wieder losgeht. Hab' ich eben schon gesagt. Wie so eine Pralinentüte, die neu geöffnet wird. Keiner weiß, wie was schmeckt. Und am Ende wissen alle vielleicht ein bisschen mehr. Und es wird im besten Fall unterhalten für alle." Für Jan macht gerade diese Unvorhersehbarkeit den besonderen Reiz des Formats aus. Schließlich lässt sich im Vorfeld kaum einschätzen, wie sich die verschiedenen Kandidaten verhalten und welche zwischenmenschlichen Dynamiken sich im Camp ergeben werden.

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Imago Jan Koeppen bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast in Berlin am 07.10.2026

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RTL Dschungelkönig Gil mit den Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

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RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen, Dschungelcamp 2026