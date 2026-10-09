Jan Köppen verrät: Kennt er bereits den Dschungelcamp-Cast?

In wenigen Monaten heißt es wieder: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und eine neue Staffel des Dschungelcamps geht an den Start. Wer zieht im kommenden Jahr in den australischen Urwald? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Fans. Promiflash traf Jan Köppen (43) bei der About You Opera und hakte bei dem Moderator nach: Was weiß er bereits über den Cast der neuen Staffel? "Am Ende weiß ich genauso viel wie alle anderen. Also eigentlich sehr wenig. Ich weiß nicht, wer da reingeht", erklärte er im Gespräch. Dass die Namen bis kurz vor Schluss unter Verschluss bleiben, scheint ihn allerdings nicht zu stören. "Das erfahren wir auch immer sehr, sehr spät, was ich eigentlich auch ganz gut finde", fügte der Moderator hinzu. Zwei Details konnte er dann aber doch schon bestätigen – und die dürften bei den Zuschauern für Erleichterung sorgen.

Denn eines steht fest: Die Reise geht erneut ans andere Ende der Welt. "Es ist wieder in Australien. Das weiß ich. Also, ich bin wieder in Australien", verriet er Promiflash mit einem Augenzwinkern. Und auch ein vertrautes Gesicht soll wieder dabei sein: "Soweit ich weiß, ist Dr. Bob auch dabei." Auf ein Wiedersehen mit dem Camparzt dürfte sich der Moderator besonders freuen, denn erst vor wenigen Wochen hatte dieser ihn bei einer anderen Gelegenheit vollkommen überrascht. "Der war ja beim Fernsehpreis vor ein paar Wochen. Da stand er auf einmal auf der Bühne und ich war so: was?", erinnerte sich Jan. Es war das Outfit des TV-Urgesteins, das für große Augen sorgte: "Vor allem mit dem Anzug. Ich kenne ihn ja nur in seinem Doktor-Bob-Outfit, so kenne ich Dr. Bob. Er ist ja ein schicker Kerl."

Passend dazu: Vom Deutschen Fernsehpreis gibt es sogar Fotos, die den "Dschungelcamp"-Moderator und den Kultarzt gemeinsam zeigen. Und genau dieser Abend hatte bei Jan noch lange nachgewirkt. Denn Dr. Bob sorgte dort gleich doppelt für einen Hingucker. Erst stand er auf der Bühne im gewohnten Dschungellook. Später tauchte er bei der Aftershowparty plötzlich geschniegelt im dunkelgrauen Anzug mit schwarzem Hemd auf. Jan hatte natürlich einen flotten Spruch auf Lager. "Ich bin etwas irritiert. Ich habe dich noch nie so schick gesehen", sagte er laut RTL. Danach legte er direkt nach: "Dr. Bob ist ein wirklich stylisher Typ." Der ungewohnte Glamour-Moment schien bei Jan sofort die Vorfreude auf die nächste Reise in den Urwald zu pushen. "Jetzt hab ich wieder richtig Bock. Das ist so schön", schwärmte er.

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Imago Jan Köppen, Oktober 2026

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Imago Jan Köppen der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast

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ActionPress Jan Köppen und Dr. Bob beim Deutschen Fernsehpreis 2026