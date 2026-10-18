Nach zwei Jungs: So möchte Amira Aly ihre Tochter erziehen

Nach zwei Söhnen darf sich Amira Aly (34) bald über ein Mädchen freuen – und die werdende Dreifachmama hat offenbar schon ganz genaue Vorstellungen davon, wie sie ihren Nachwuchs großziehen möchte. In ihrem Podcast "Amira +1" sprach die Moderatorin jetzt darüber, welchen Erziehungsplan sie für ihre Tochter verfolgt. Ihr Fazit ist unmissverständlich: Sie will bei der Erziehung auf keinen Fall Unterschiede zwischen ihren Jungs und einem Mädchen machen. Für Amira zählt nicht das Geschlecht, sondern die Werte, die sie all ihren Kindern fürs Leben einimpfen möchte. Ganz besonders wichtig sind ihr dabei ein respektvolles Miteinander, Hilfsbereitschaft und die Einstellung, niemanden links liegenzulassen. Eine konsequente Erziehung nach festen Werten steht für die Moderatorin also ganz klar über der Frage, ob sie einen Sohn oder eine Tochter großzieht.

Besonders am Herzen liegt Amira dabei, dass auch ihre Söhne von klein auf den richtigen Umgang mit Mädchen und Frauen lernen. "Mir ist wichtig, meinen Jungs beizubringen, Frauen und Mädchen gut zu behandeln. Dass sie die richtigen Werte vertreten, dass sie andere nicht ausgrenzen, dass sie hilfsbereit sind, egal bei wem", erklärte sie. Mit dem Ergebnis ihrer bisherigen Erziehung zeigt sich die Podcasterin sehr zufrieden: "Ich bin sehr stolz auf meine Jungs", betonte sie. Neben ihren persönlichen Prinzipien ist für Amira ein weiterer Punkt absolut entscheidend: ein gutes väterliches Vorbild. Denn das Verhalten, das Kinder in den eigenen vier Wänden vorgelebt bekommen, prägt sie für ihr ganzes Leben. "Es ist eine Riesenverantwortung, was du denen da vorlebst", machte sie in der Podcastfolge deutlich.

Für Amira und ihren Partner Christian Düren (36) ist das kleine Mädchen das erste gemeinsame Kind. Ihre beiden Jungs gingen aus der früheren Ehe mit Oliver Pocher (48) hervor. Dass nach zwei Jungs nun eine Tochter unterwegs ist, hatte die Moderatorin vor rund sieben Wochen ebenfalls in ihrem Podcast "Amira +1" öffentlich gemacht. Damals gab sie ehrlich zu, dass der Gedanke an eine Tochter für sie anfangs total ungewohnt war – immerhin hatte sie bis dahin nur Jungs großgezogen. Ihre neuen Statements machen jetzt deutlich, wie sie die Sache anpacken möchte: Trotz des anderen Geschlechts wird das Mädchen nach genau denselben Regeln erzogen wie ihre Söhne.

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Getty Images Amira Aly bei der Lascana Secret Garden Fashion Show in den Briese Studios, Hamburg, 10. Juni 2026

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026