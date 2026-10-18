Redo verrät: Matthias Mangiapane erschwerte Zeit im Promihof

Bei Der Promihof scheint es zwischen René Dost (57), besser bekannt als Redo, und Matthias Mangiapane (43) ordentlich gekracht zu haben. Auf einer Pressekonferenz sprach der Social-Media-Star jetzt gegenüber Promiflash offen über seine Erfahrungen mit dem Reality-TV-Routinier. Besonders leicht habe Matthias ihm den Einstieg in sein erstes Realityformat offenbar nicht gemacht. "Matthias war für mich, glaube ich, ein schwieriger Kandidat", erklärte René vor den anwesenden Journalisten. Der Influencer behauptete sogar, dass sein Mitstreiter immer wieder versucht habe, ihn vom Hof zu bekommen. "Er war tatsächlich immer derjenige, der mich vom Hof gejagt hat", schilderte Redo. Dass die beiden während der Dreharbeiten nicht gerade die besten Freunde geworden sind, machte der Reality-Neuling damit ziemlich deutlich.

Dabei sei René durchaus bewusst gewesen, dass Matthias ihm in Sachen Reality-TV-Erfahrung einiges voraus hatte. "Matthias ist dort ein alter Hase, während ich neu in diesem Bereich war", erklärte der Gastronom bei der Pressekonferenz. Doch auch abseits der Konkurrenzsituation habe sich zwischen den beiden keine wirkliche Freundschaft entwickelt. "Wir sind, ganz ehrlich gesagt, nie richtig warm miteinander geworden", gab René zu. Die Spannungen zwischen den beiden sollen allerdings nicht erst während der Dreharbeiten entstanden sein, sondern bereits vor ihrem gemeinsamen TV-Abenteuer begonnen haben. Wie Redo berichtete, habe Matthias ihm damals angeboten, mit einer seiner Shows in einem seiner Restaurants aufzutreten. Der Realitystar habe ihm dabei in Aussicht gestellt, dass ein solcher Auftritt zahlreiche zusätzliche Gäste anlocken würde. Von diesem Vorschlag zeigte sich René jedoch wenig begeistert.

Der Grund für seine ablehnende Haltung sei laut René ganz einfach gewesen: Seine Restaurants seien ohnehin gut besucht, weshalb er auf zusätzliche Kundschaft durch einen Auftritt von Matthias nicht angewiesen sei. Statt das Angebot dankend anzunehmen, habe er deshalb eine Gegenforderung gestellt. Wenn Matthias seine Räumlichkeiten als Bühne nutzen wolle, müsse er ihn dafür auch entsprechend bezahlen. "Weißt du was, Matthias? Dann musst du mich aber auch dafür bezahlen, wenn du hier deine Bühne hast", erinnerte sich René auf der Pressekonferenz an seine damalige Antwort. Diese Meinungsverschiedenheit habe offenbar schon vor dem Einzug bei "Der Promihof" für schlechte Stimmung zwischen den beiden gesorgt. Wie der Social-Media-Star erklärte, hätten sie deshalb bereits vor den Dreharbeiten "kein besonders gutes Verhältnis" gehabt. Besonders zu schaffen scheint ihm das allerdings nicht zu machen. Mit der angespannten Beziehung zu Matthias könne er nach eigener Aussage gut leben.

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Collage: Joyn / Marc Rehbeck, Getty Images Collage: René Dost und Matthias Mangiapane

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Imago René Redo beim Promi Big Brother Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf, September 2026

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Imago Realitystar Matthias Mangiapane im August 2025 in Hannover