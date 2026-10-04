René Redo bei Promi-BB 2026: Das sollte man über ihn wissen

Am 5. Oktober 2026 öffnen sich die Türen von Promi Big Brother erneut – und diesmal ist auch René Dost (57) mit dabei. Der Gastronom, den seine Fans vor allem als Redo oder René Redo kennen, gehört zum Cast der neuen Staffel bei Sat.1. Geboren wurde er am 6. November 1968 im brandenburgischen Hennigsdorf. Über Jahrzehnte hinweg baute er sich dort und darüber hinaus ein regelrechtes Gastronomieimperium auf, das insbesondere für seine XXL-Restaurants bekannt ist. Der Unternehmer stammt aus einer Gastronomenfamilie und arbeitete sich von einer klassischen Ausbildung in der DDR zum Kultgastronomen hoch. Sein markantes Auftreten, sein luxuriöser Lebensstil und sein Spruch "Gastro ist geil" sind längst zu seinen Markenzeichen geworden. Neben seinen Betrieben ist René inzwischen auch als Social-Media-Star aktiv – und wagt sich nun im Fernsehen auf völlig neues Terrain.

Promiflash blickt auf seine beruflichen Anfänge zurück: Sie liegen noch in der DDR. Dort absolvierte René zunächst eine Ausbildung zum Restaurantfachmann, bevor er zusätzlich eine Ausbildung zum Koch machte. 1991 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und startete mit einem eigenen Imbisswagen. Aus diesem zunächst überschaubaren Projekt entwickelte sich im Laufe der Jahre ein deutlich größeres Gastronomieunternehmen. Mittlerweile blickt der Gastronom auf mehr als 35 Jahre als Unternehmer zurück. In seinen Betrieben ist er es gewohnt, die Fäden in der Hand zu halten und Entscheidungen selbst zu treffen. Über die Gastronomieszene hinaus machte er sich vor allem durch die sozialen Medien einen Namen. Insbesondere das sogenannte "Bubensahne"-Meme trug dazu bei, dass auch Menschen auf ihn aufmerksam wurden, die mit Restaurants und dem Küchenbetrieb sonst wenig zu tun haben.

Im Fernsehcontainer wartet nun eine ungewohnte Situation auf den Unternehmer. Während René es aus seinem Berufsalltag gewohnt ist, selbst zu bestimmen, wie der Tag läuft, muss er bei "Promi Big Brother" einen Teil dieser Kontrolle abgeben. Feste Regeln, ein straffer Tagesablauf und das enge Zusammenleben mit anderen Prominenten gehören zum Konzept der Show. Privat war René nach einer zehnjährigen Beziehung zuletzt mehrere Jahre Single, wie er gegenüber Bild bestätigte. Die 14. Staffel startet am 5. Oktober 2026 und steht zudem unter einem neuen Motto: René und seine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner ziehen diesmal in den Garten des großen Bruders. Für den Gastronomen bedeutet die Teilnahme, dass er sich erstmals über einen längeren Zeitraum außerhalb seines eigenen beruflichen Umfelds präsentiert. Statt im Restaurant verbringt er seinen Alltag unter ständiger Beobachtung durch die Kameras – gemeinsam mit dem übrigen Cast.

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Joyn / Marc Rehbeck René Redo, Promi-BB-Kandidat 2026

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Imago René Dost bei der Vorstellung der neuen Promi Big Brother 2026-Bewohner im Capitol Theater Düsseldorf, September 2026

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf