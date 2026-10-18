"Suits"-Comeback? Meghan winken wohl fünf Millionen Dollar

Kehrt Herzogin Meghan (45) noch einmal in den Gerichtssaal zurück? Angeblich denken Verantwortliche bei NBCUniversal darüber nach, die ehemalige Schauspielerin für ein zweistündiges Reunion-Special von Suits zu gewinnen. Eine hochrangige Quelle aus Hollywood bezeichnete das geplante Angebot als "unmöglich abzulehnen" – das berichtet zumindest Daily Express US. Für eine Rückkehr in die Rolle der Rachel Zane soll demnach eine Gage von rund fünf Millionen Dollar, umgerechnet knapp 4,5 Millionen Euro, im Gespräch sein.

Damit der Schritt vor die Kamera möglichst einfach wird, sollen die Macher dem Bericht zufolge über Dreharbeiten in einem großen britischen Studio nachdenken. Meghan könnte so während der Produktion in der Nähe von Prinz Harry (42) und den gemeinsamen Kindern bleiben. Teil des Plans sei außerdem ein Wiedersehen mit Patrick J. Adams (45), der in dem Anwaltsdrama ihren Serienpartner Mike Ross verkörperte. Bestätigt ist bislang allerdings nichts: Weder liegt offiziell ein konkretes Angebot vor, noch ist von laufenden Verhandlungen, einer Zusage Meghans oder einer tatsächlichen Produktion des Specials die Rede.

Inhaltlich werde über einen internationalen Rechtsstreit diskutiert, in dem Rachel und Mike gemeinsam gegen einen großen KI-Konzern antreten. Auch ein prominenter Gaststar sei im Gespräch – sämtliche Ideen könnten sich jedoch noch ändern. Gedacht ist das Projekt offenbar als einmaliges Großereignis, das bei Erfolg den Weg für eine umfangreichere Wiederbelebung der Serie ebnen könnte. Das Interesse dürfte auch mit dem Streamingerfolg zusammenhängen: Die 2019 beendete Serie fand auf Netflix ein neues Publikum, während der Ableger "Suits LA" nach nur einer Staffel eingestellt wurde.

Meghan stand für insgesamt 108 Folgen als Rechtsanwaltsfachangestellte und spätere Anwältin Rachel Zane vor der Kamera. Vor ihrer Hochzeit mit Harry im Jahr 2018 stieg sie aus dem Format aus und kehrte seitdem nicht mehr in die Rolle zurück. Rachel und Mike zählten zu den bekanntesten Paaren der Serie: Im Finale der siebten Staffel heirateten die beiden Figuren und verließen gemeinsam New York. Ein Reunion-Special würde ihre Geschichte erstmals nach mehreren Jahren fortsetzen.

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan in einer Gerichtssaalszene aus der Serie "Suits"

Anzeige Anzeige

IMAGO / Capital Pictures Patrick J. Adams und Herzogin Meghan in "Suits"

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture Herzogin Meghan und Patrick J. Adams in "Suits"

"Suits"-Cast: Gina Torres, Rick Hoffman, Meghan Markle, Gabriel Macht und Patrick J. Adams