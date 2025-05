"Suits: LA" floppt und wird nach nur einer Staffel abgesetzt

Die erfolgreiche Anwaltsserie Suits hat mit ihrem Spin-off "Suits: LA" einen Rückschlag erlebt: Die neue Serie wird nach nur einer Staffel abgesetzt. NBC hatte das Projekt mit Stephen Amell (44) und Josh McDermitt in den Hauptrollen Anfang des Jahres gestartet und am 17. April 2025 feierte "Suits: LA" auch in Deutschland bei MagentaTV Premiere. Jetzt kam das überraschende Aus – noch bevor das Staffelfinale überhaupt ausgestrahlt wurde. In Deutschland wird die letzte Folge laut Moviepilot am 5. Juni ausgestrahlt.

Obwohl das Spin-off in der glamourösen Welt der Unterhaltungsindustrie in Hollywood spielt und es ein Wiedersehen mit beliebten Figuren aus der Originalserie gab, konnte es an den gigantischen Erfolg von "Suits" nicht anknüpfen. Zahlen und Bewertungen fielen durchwachsen aus: Auf IMDb erreichte "Suits: LA" nur 5,7 von 10 Punkten und bei Rotten Tomatoes gab es nur 54 Prozent positive Zustimmung. Sogar Netflix hatte sich, wie The Hollywood Reporter berichtete, gegen die Serie entschieden und die Streaming-Rechte nicht übernommen, obwohl sie dort mit der Mutterserie weiterhin äußerst erfolgreich sind. Die Verantwortlichen hatten gehofft, mit der Fortführung des bewährten Serienuniversums das Publikum erneut zu begeistern – doch nun bleibt es bei den 13 Folgen der ersten und einzigen Staffel.

Ob die letzte Episode einen versöhnlichen Abschluss findet oder mit einem Cliffhanger endet, bleibt aktuell noch offen. Erst kürzlich hatte Herzogin Meghan (43) noch ihre Freude über den Neustart der Serie offen gezeigt. Sie war früher selbst Teil des Original-Casts und wurde durch die Serie berühmt. Serienmacher Aaron Korsh betonte mehrfach, dass er ehemalige Darsteller wie Meghan für Rückkehr-Auftritte stets mit offenen Armen empfangen würde, was jedoch nun hinfällig ist.

Getty Images Aaron Korsh, "Suits"-Schöpfer

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Herzogin Meghan als Rachel Zane in "Suits"

