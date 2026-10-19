Alessandra Ambrosio lief zum 20. Mal bei Victoria's Secret

Für Alessandra Ambrosio (45) war der Sonntag ein besonderer Meilenstein: In Los Angeles lief das Model zum 20. Mal bei der "Victoria's Secret Fashion Show" über den Laufsteg. Wie Page Six berichtet, absolvierte die 45-Jährige ihren ersten Auftritt des Abends in einem voluminösen, gestreiften High-Low-Rock, der vorne kurz geschnitten war und hinten in eine lange Schleppe mit auffälligem Saum überging. Dazu trug sie einen nudefarbenen BH unter einem perlenbesetzten Oberteil sowie pinkfarbene Stilettos. Gut gelaunt spielte die Brasilianerin mit dem ausladenden Stoff, winkte ins Publikum und warf den Zuschauern einen Kuss zu. Für ihren zweiten Walk wechselte Alessandra in einen weißen BH mit passendem Slip. Silberne Fransenflügel, funkelnder Schmuck und silberfarbene Riemchenheels vervollständigten den Look. Beim Posieren formte sie mit den Händen ein Herz in Richtung des Publikums.

Beim großen Finale durfte Alessandra die anderen Models über den Laufsteg führen. Dazu lief der Spice-Girls-Hit "Say You'll Be There" aus dem Jahr 1996. Mit dabei waren zahlreiche weitere bekannte Gesichter der Marke, darunter Adriana Lima (45), Rosie Huntington-Whiteley (39) und Candice Swanepoel (37). Für die musikalischen Höhepunkte des Abends sorgten Megan Thee Stallion (31) und Tate McRae (23) mit ihren Liveauftritten. Auch Kylie Jenner (29) zog die Blicke auf sich, denn die Unternehmerin feierte bei der Show ihr Debüt. Dabei trug sie ein außergewöhnliches Schmuckstück: Jacob Arabo vom Juwelier Jacob & Co. bezeichnete es als den "teuersten Fantasy Bra, der je gefertigt wurde". Damit reiht sich Kylie in die lange Liste von Models und Stars ein, die das legendäre Dessousteil bereits präsentieren durften.

Alessandras Verbindung zu dem Wäschelabel besteht schon seit vielen Jahren: Im Jahr 2000 lief sie erstmals bei der Victoria's Secret Fashion Show mit, 2004 wurde sie offiziell zum Victoria's-Secret-Engel ernannt. Den berühmten Fantasy Bra präsentierte die zweifache Mutter selbst bereits zweimal, 2012 und 2014. 2017 hatte sie eigentlich ihren Abschied von dem Laufstegspektakel angekündigt, kehrte jedoch für die Shows 2024 und 2025 zurück. Dass sie auch in diesem Jahr – und damit im Jahr ihrer Verlobung – wieder dabei sein würde, gab das Label erst wenige Tage vor dem großen Abend mit einem Instagramvideo bekannt. Darin wurde Alessandra bei einem Fitting mit riesigen pinkfarbenen Ballons in Form der Zahl 20 überrascht. Dazu schrieb die Marke: "Man sagt, Geduld sei eine Tugend, aber wir wissen, dass ihr lange genug gewartet habt. Bitte begrüßt Alessandra zurück zu ihrer 20. Victoria's Secret Fashion Show."

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Getty Images Alessandra Ambrosio auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Alessandra Ambrosio läuft für die Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City

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Getty Images Alessandra Ambrosio bei der Victoria's-Secret-Show 2024