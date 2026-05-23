Alessandra Ambrosio posiert mit Ex und ihrem neuen Partner

Alessandra Ambrosio (45) zeigt sich mit ihrer modernen Patchwork-Familie! In Los Angeles posiert die brasilianische Laufstegschönheit bei einem Event im Garten einer luxuriösen Villa – und vereint dort Vergangenheit und Gegenwart ihres Liebeslebens auf einem Foto. An ihrer Seite stehen Ex-Verlobter Jamie Mazur (56), ihr aktueller Partner Buck Palmer sowie die gemeinsamen Kinder. Während Alessandra entspannt lächelt, wirken auch Teenager-Tochter Anja und Sohn Noah gelöst, als sie mit ihrem Papa und dem neuen Mann an der Seite ihrer berühmten Mama in die Kamera blicken. Anlass des Abends ist eine Fashion-Party zu Ehren der neuen RE/DONE-Kampagne "Short/Cuts" mit Kaia Gerber (24).

Die Fotogruppe rund um Alessandra mischt sich unter zahlreiche prominente Gäste. Kampagnengesicht Kaia wird an dem Abend von ihrer Mutter Cindy Crawford (60), Vater Rande Gerber (64) und Bruder Presley unterstützt, die allesamt nach Los Angeles gekommen sind, um die junge Laufstegschönheit anzufeuern. Alessandra und Jamie hatten sich 2008 verlobt, doch 2018 folgte die Trennung. Nun kehrt sie für den Job an seine Seite zurück – ganz friedlich und professionell. Auffällig: An Alessandras Hand funkelt ein Ring am klassischen Ehering-Finger, und auch Buck trägt ein passendes Schmuckstück. Beide sollen laut der Daily Mail Versprechensringe tragen, die andeuten, wie ernst es den beiden Turteltauben mit ihrer Zukunft ist. Die beiden lernten sich bei einer Party während der Kunstmesse Art Basel in Miami kennen. "Wenn Alessandra verlobt ist, hat sie es ihren Freunden noch nicht erzählt, aber alle haben das Gefühl, dass sie und Buck genau auf diesem Weg sind, weil sie sehr verliebt sind", sagte ein Insider dem Portal.

Mit dem australischen Schmuckdesigner scheint Alessandra einen neuen Ruhepol gefunden zu haben. Nach langjähriger Beziehung zu Jamie war die Victoria's-Secret-Ikone in der Vergangenheit unter anderem mit Nicolo Oddi und Richard Lee liiert, ehe sie schließlich mit Buck anbandelte. Seit Ende 2024 treten die beiden immer häufiger als Einheit auf – ob bei Modeevents, im Urlaub oder bei entspannten Strandmomenten. Während Buck zuvor mit dem australischen Model Ashley Hart verheiratet war, ist Alessandra bisher noch nie vor den Traualtar getreten. Umso größer ist nun das Interesse daran, wohin sich ihre ernste Beziehung mit dem abenteuerlustigen Designer entwickeln wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / alessandraambrosio Anja Ambrosio Mazur und Alessandra Ambrosio im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alessandraambrosio Alessandro Ambrosio und Buck Palmer