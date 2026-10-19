Asena packt aus: Bekam sie böse Insta-Nachrichten von Ariel?

Bei Fame Fighting sorgte nicht nur das Geschehen im Ring für Gesprächsstoff – auch Asena Neuhoff stand im Mittelpunkt. Im Promiflash-Interview am Rande des Events wurde die Reality-TV-Bekanntheit darauf angesprochen, ob sie jemals unschöne Botschaften von Ariel (23) erhalten habe. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: "Nein, böse Nachrichten nicht." Ganz ohne Kontakt lief es zwischen den beiden Frauen allerdings offenbar nicht ab – Nachrichten habe es durchaus gegeben, nur eben keine mit bösem Unterton. Besonders brisant ist das Thema, weil Asena bei dem Event erneut in vertrauter Zweisamkeit an der Seite ihres Ex Giuliano Lorenzo Hediger auftrat. Ob zwischen den beiden wieder mehr läuft, verriet sie dabei nicht. Dass auch Ariel eine gemeinsame Vergangenheit mit ihm hat, scheint dem respektvollen Kontakt der Frauen jedoch nicht im Weg zu stehen. Von einem feindseligen Austausch wollte Asena jedenfalls nichts wissen. Stattdessen machte sie deutlich, dass die Nachrichten, die sie erreichten, auf einer anderen Ebene stattgefunden hätten.

Im Gespräch mit Promiflash führte Asena ihre Aussage noch etwas genauer aus. "Also, es ist nicht so, als hätte ich nie eine Nachricht bekommen, aber nicht auf böser Ebene. Und ich glaube, wir respektieren uns einfach gegenseitig", erklärte sie. Wie es für sie und Giuliano weitergeht und ob die frühere Beziehung doch noch einmal eine Zukunft haben könnte, ließ der Social-Media-Star offen. Für ihren Umgang mit Ariel spiele das ohnehin keine Rolle – für sie sei das vor allem eine Frage des gegenseitigen Anstands. Dabei spielt für sie auch die Verbindung zwischen Ariel und Giuliano durch das gemeinsame Kind eine wichtige Rolle. "Und ich respektiere sie. Ich respektiere deren Bindung zu dem gemeinsamen Kind. Und genauso habe ich auch das Gefühl, würde sie mich respektieren", betonte sie im Interview. Trotz der komplizierten Vorgeschichte der Beteiligten zeichnet Asena damit ein ruhiges Bild des Kontakts zu Ariel.

Die Frage nach möglichen Hassnachrichten kam nicht ohne Grund auf. Francesca Morgese hatte bei Promi Big Brother zuvor berichtet, nach dem Beginn ihrer Dates mit Giuliano anonyme Nachrichten erhalten zu haben. Darin sei sie massiv beleidigt worden. Darin habe unter anderem gestanden: "Verpiss dich von ihm. Du bist hässlich. Du bist fett." Als mögliche Absenderin vermutete Francesca Ariel – Belege dafür nannte sie allerdings nicht. Zwischen den beiden Frauen herrscht bereits länger Streit: Ariel warf Francesca vor, während ihrer damaligen Beziehung mit Giuliano etwas mit ihm gehabt und sie danach angelogen zu haben. Francesca wies diese Anschuldigungen von sich. Die Darstellungen der beiden stehen sich damit bislang unvereinbar gegenüber.

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Imago Asena Neuhoff beim Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" in Köln am 08.04.2026

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star

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Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin