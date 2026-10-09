Ariel wirft Francesca Morgese eine Affäre mit ihrem Ex vor

Zwischen Ariel (23) und Francesca Morgese fliegen offenbar die Fetzen! Am späten Mittwochabend erhob die Schweizerin schwere Anschuldigungen gegen die aktuelle Promi Big Brother-Kandidatin. In Jochen Bendels (58) "Promi Big Brother - Die Late Night Show" behauptete Ariel, Francesca habe während ihrer damaligen Beziehung mit Giuliano Lorenzo Hediger etwas mit diesem gehabt. Als sie gefragt wurde, was genau zwischen den beiden gelaufen sei, nahm sie kein Blatt vor den Mund: "Ja, gevögelt." Darüber hinaus beschuldigte sie ihre Reality-TV-Kollegin, ihr gegenüber nicht ehrlich gewesen zu sein. "Sie hat mir ins Gesicht gelogen", erklärte Ariel. Während sie ihre Vorwürfe im Studio schilderte, kam auch Francesca im TV-Container auf die Angelegenheit zu sprechen. Die 23-Jährige reagierte auf die Anschuldigungen mit einem Lachen und bezeichnete Ariel kurzerhand als "krasse Lügnerin". Damit stehen nun zwei völlig unterschiedliche Versionen der Geschichte im Raum.

Dass sie Giuliano kennengelernt hatte, streitet Francesca nicht ab. Allerdings soll sich die Geschichte aus ihrer Sicht ganz anders abgespielt haben, als Ariel behauptet. Nach einem ersten Kontakt habe Giuliano sie aus unerklärlichen Gründen auf Instagram blockiert. Erst zwei Jahre später sei die Blockierung aufgehoben worden. Anschließend habe er ihr eine Nachricht geschickt: "Ich hatte eine Freundin. Ich möchte dich noch immer kennenlernen." Als Francesca und Giuliano schließlich anfingen, sich zu daten, habe die Reality-TV-Bekanntheit plötzlich anonyme Hassnachrichten erhalten. "Verpiss dich von ihm. Du bist hässlich. Du bist fett", habe es darin unter anderem geheißen. Francesca vermutet, dass Ariel hinter den Beleidigungen stecken könnte. In der Late Night Show räumte die 28-Jährige jedoch ausdrücklich ein, keinerlei Beweise für diesen Verdacht zu haben. Den gesamten Konflikt bezeichnete sie als "einseitiger Beef". Obwohl sie nach eigenen Angaben noch weitere beleidigende Nachrichten erhielt, habe sie sich bewusst nicht auf die Auseinandersetzung einlassen wollen.

Zumindest in einem Detail stimmen die Erzählungen der beiden Realitystars überein: Ariel und Francesca haben damals miteinander telefoniert. Über den Inhalt des Gesprächs herrscht allerdings Uneinigkeit. Ariel zufolge soll Francesca während des Telefonats bestritten haben, mit Giuliano zusammen zu sein. Francesca wiederum erklärte, dass Giuliano und dessen Mutter sie vor seiner Ex-Partnerin gewarnt hätten. Die beiden sollen Ariel als "richtig toxisch" beschrieben haben. Während die Schweizerin ihrer Kontrahentin somit vorwirft, während Ariels Beziehung mit Giuliano mit diesem geschlafen und sie anschließend angelogen zu haben, weist Francesca die Darstellung entschieden zurück. Ihrer Ansicht nach handelt es sich vielmehr um einen Konflikt, den Ariel einseitig vorantreibe. Eine Stellungnahme des Mannes, um den sich der Streit dreht, steht bislang noch aus. Giuliano hat sich zu den öffentlichen Fremdgehvorwürfen bisher nicht geäußert.

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Collage: Instagram / _ariel__61, francibrinley Collage: Ariel und Francesca Morgese

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Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel