Dolly Partons Cottage für fast 2 Mio. Dollar verkauft

Das frühere Cottage von Dolly Parton (†80) im kalifornischen Solvang hat einen neuen Eigentümer. Im Oktober 2026 wechselte das Anwesen für 1.945.150 US-Dollar den Besitzer, wie TMZ berichtet. Die Countrysängerin hatte das Haus von 2004 bis 2014 besessen und damals für 940.000 US-Dollar verkauft. Seit dem Verkauf im Jahr 2014 hat sich der Preis mehr als verdoppelt. Wer künftig in dem ehemaligen Feriendomizil der Musikerin wohnen wird, ist nicht bekannt: Die neuen Eigentümer möchten laut dem Portal anonym bleiben. Ihre Identität wurde im Zuge des Verkaufs nicht öffentlich gemacht.

Bei dem von TMZ gezeigten Cottage handelt es sich um ein eher schlichtes Farmhaus aus den 1920er-Jahren, das Dolly während ihrer Besitzzeit als privates Feriendomizil nutzte. Das Cottage liegt nur wenige Gehminuten vom Zentrum von Solvang entfernt. Die kalifornische Kleinstadt ist für ihre dänisch inspirierte Architektur bekannt und wird häufig als "dänische Hauptstadt Amerikas" bezeichnet. Nachdem Dolly das Haus 2014 verkauft hatte, wechselte es 2022 erneut den Besitzer. Im Mai 2026 kam es abermals auf den Immobilienmarkt. Daniel Ferguson von Black Oak Group Homes betreute den Verkauf und vertrat dabei auch die anonym gebliebenen Käufer. Die prominente Vorgeschichte gehört damit zwar zur Geschichte des Hauses, der aktuelle Verkauf steht jedoch nicht mit dem Nachlass der Sängerin in Verbindung.

Dolly starb am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren. Der Verkauf ihres früheren Cottages erfolgte damit wenige Wochen nach ihrem Tod, obwohl die Immobilie bereits seit 2014 nicht mehr in ihrem Besitz war. Die Sängerin und ihr 2025 verstorbener Ehemann Carl Dean hatten keine eigenen Kinder. Ihr Vermögen schätzte Forbes 2025 auf rund 450 Millionen US-Dollar. Konkrete Informationen zu ihrem Testament und zur Verteilung ihres Vermögens sind bislang nicht öffentlich bekannt. Auch offizielle Stellungnahmen aus ihrem Umfeld dazu liegen bisher nicht vor.

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Getty Images Dolly Parton bei der 37. Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony im Microsoft Theater, Los Angeles, 5. November 2022

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Getty Images Dolly Parton, Hollywood, 9. Januar 2012

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Getty Images Dolly Parton in Paris, September 1983