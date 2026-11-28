Gänsehautmoment im SoFi-Stadion! U2 haben bei der NFL-Halbzeitshow in Los Angeles für einen der emotionalsten Momente des Abends gesorgt. Während ihres rund zehnminütigen Auftritts am Donnerstag erinnerten Bono und seine Bandkollegen an Dolly Parton (†80), die im August verstorben ist. Laut OE24 stand dabei das gemeinsame Duett "Torn" im Mittelpunkt. Während des Songs erklang die Stimme der Country-Legende posthum im gesamten Stadion. Eine rundum verlaufende Leinwand begleitete die musikalische Hommage und rückte die verstorbene Sängerin noch einmal ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Auf diese Weise ermöglichten die Iren der Musikerin einen letzten Auftritt auf einer der bedeutendsten Bühnen des amerikanischen Sports. Der bewegende Auftritt fand im Rahmen der Thanksgiving-Partie statt, bei der die Los Angeles Rams gegen die Green Bay Packers antraten. Für die Footballfans im Stadion und vor den Bildschirmen wurde die Halbzeitpause damit zu einer Hommage an eine Legende.

Das Duett mit Dolly war allerdings nicht der einzige Höhepunkt der Show. In ihrem Medley spielten U2 auch einige ihrer größten Hits, darunter "Sunday Bloody Sunday", "Where The Streets Have No Name" und "Pride". Am meisten berührte aber, was Bono über die Entstehung von "Torn" erzählte. Der Frontmann verriet, unter welchen schweren Bedingungen die Sängerin ihren Part eingesungen hatte. "Als sie krank wurde, stand sie aus dem Bett auf, um diesen Song zu singen. Und das hört man. 'Torn' klingt am Ende wie ein Klagelied", zitiert das Newsportal den Musiker. Seine Aussagen verdeutlichen, wie viel Energie Dolly in die Aufnahme investiert hatte. Laut dem Bericht rückte die emotionale Hommage sogar das eigentliche Footballspiel in den Hintergrund. Auf dem Spielfeld konnten sich hingegen die Los Angeles Rams durchsetzen: Sie gewannen die Partie mit 26:13 gegen die Green Bay Packers.

Dolly verstarb am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren. Über mehrere Jahrzehnte hinweg hatte sie die Countrymusik maßgeblich geprägt. Neben ihrer musikalischen Karriere machte sie sich auch als Schauspielerin, Produzentin und erfolgreiche Unternehmerin einen Namen. Innerhalb ihres umfangreichen musikalischen Vermächtnisses nimmt "Torn" einen ganz besonderen Platz ein. Das Duett mit U2 war nämlich die letzte Aufnahme, die die Sängerin vor ihrem Tod gemacht hatte. Ganz verabschieden müssen sich die Fans von dem Song wohl noch nicht. Das Lied soll voraussichtlich auch 2027 wieder zu hören sein, wenn U2 mit ihrer Welttournee "The Greatest Show On Earth" unterwegs sind. Für die Tour sind bereits 53 Konzerte geplant. Die Band wird dabei in Südamerika, Europa und den USA auftreten. Damit könnte Dollys Stimme bei den Konzerten noch viele weitere Male zu hören sein.

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Getty Images U2 bei den MTV Europe Music Awards 2017

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Getty Images Dolly Parton singt "Travelin' Thru" bei der Oscarverleihung 2006 im Kodak Theatre in Hollywood

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